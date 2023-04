Tras balaceras en Calama anuncian suspensión de clases en la ciudad para hoy miércoles

Debido a los graves hechos de violencia que ocurrieron durante la noche de este martes en Calama (Región de Antofagasta), que dejaron al menos a una persona fallecida y tres heridos, el alcalde de la ciudad, Eliecer Chamorro, anunció la suspensión de clases para toda la comuna.

La decisión, indicó, fue acordada con el seremi de Educación de la región.

“Si hay un padre o una mamá que tiene a su hijo en una escuela y por todo lo que está pasando, no lo quiere mandar a la escuela, no lo haga. Yo no voy a mandar a mi hijo a la escuela mañana, no lo voy a hacer”, indicó el alcalde mediante un video publicado en sus redes sociales.

Pese a la suspensión, sostuvo el edil, en las escuelas de igual forma se van a entregar las alimentos. “Van a estar abiertas las colaciones, los desayunos y los almuerzos como corresponde”, detalló.

Junto con esto, respecto a los hechos de violencia detalló que “esta situación es grave. Y si normalizamos esto como si nada, estamos mal y ahí es el delincuente que está ganando”.

Las dos balaceras que ocurrieron en la ciudad de Calama se produjeron a pocas cuadras de distancia, dejando hasta ahora un saldo de un fallecido y cinco heridos.

El primer ataque fue perpetrado contra las dependencias de la Primera Comisaría de Carabineros de la referida ciudad. Según antecedentes preliminares, ocupantes de un vehículo que transitaba por avenida Granaderos realizaron una serie de disparos contra el cuartel policial. En el lugar se reportan dos civiles heridos por impactos de bala.

Tras esto, los antisociales continuaron por la misma avenida hacia el norte, hasta el terminal de buses de la empresa Turbus, donde -de acuerdo al teniente coronel Alexie Chamblas, de la Prefectura de El Loa- efectuaron “un ataque específico hacia cuatro personas de nacionalidad venezolana, de los cuales tres resultaron lesionados y uno fallecido”.