Tras eventual gestión de Hermosilla en el Minvu: Montes dice que aceleración de permisos “no es una irregularidad”, pero “hay que ver si eso altera las cosas”

Este martes, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), se refirió a las presuntas irregularidades que se habrían cometido entre 2019 y 2022, cuando la cartera era dirigida por Felipe Ward –bajo la segunda administración de Sebastián Piñera–. En concreto, luego de la filtración de los chats de Luis Hermosilla, quien está en prisión preventiva por el caso Audio, se dio a conocer que habría acelerado la tramitación de permisos de construcción para que la empresa de bienes raíces Grupo Patio pusiera en marcha el proyecto Parque Capital, emplazado en la comuna de Lampa.

Acorde a una publicación de Ciper, Hermosilla consiguió que tres informes de Índice de Factibilidad Constructiva (IFC) –que se requieren para construir en terrenos rurales– fueran entregados en dos meses y medio, cuando normalmente uno de estos permisos pueden tardar hasta dos años.

Al respecto del tiempo en que fueron tramitados dichos informes, Montes puntualizó que “el promedio va cambiando. Durante la pandemia fue un tiempo, después cambió y luego volvió. Eso puede representar irregularidad, pero puede que no lo represente (…) Es raro que en un proyecto de este tamaño se demore tan poco tiempo; es un proyecto de 400 primero y 162 hectáreas posteriormente. Pero nosotros queremos con la mayor transparencia entrar a ver los antecedentes con objetividad para entregarles la información que corresponda al Ministerio Público”.

Asimismo, explicó que ya se habían detectado irregularidades en los permisos otorgados por la comuna de Lampa, pero que fueron detectados en fiscalizaciones de años anteriores.

“Sí se saltaron varios procedimientos, pero eso se puso en evidencia hace mucho tiempo. Está más allá de discusión, lo determinó en su momento el seremi de los gobiernos para atrás, que dijo, mire, aquí no se cumplieron muchos trámites, pero ya pasó un determinado tiempo”, señaló Montes.

Por lo mismo, tras anunciar que el Minvu solicitó un sumario para determinar eventuales delitos, el líder de la cartera remarcó: “Es muy frecuente que distintas empresas presenten solicitudes de audiencias por lobby, presenten sus proyectos y planteen la necesidad de ver ciertos obstáculos que puedan tener. Eso es parte de la actividad normal del Ministerio. En mi gestión habré recibido unos seis o siete proyectos grandes que piden audiencias por lobby para ver los problemas. Por lo tanto, eso en sí mismo, no tiene anormalidad”.

En esa línea, puntualizó sobre la tramitación del proyecto de Grupo Patio, dirigido por la familia Jalaff. “Vamos a poder determinar si hay o no irregularidades. Por el momento solamente tenemos la información que ha surgido con la prensa y una primera lectura es que aquí son 400 hectáreas de campo que le interesaba intervenir a esta empresa. Finalmente, a partir de una serie de procesos, básicamente la DOM (Dirección de Obras Municipales) de Lampa lo autoriza y al final todo termina en la discusión de 162 hectáreas. Aquí, ellos presentaron la posibilidad a través de distintas personas de intervenir en ciertos lotes que fueron presentándose gradualmente a la seremi del Ministerio, y cada uno fue tratado en sí mismo”, explicó Montes.

Y manifestó: “En el tiempo en que todo el mundo habla de la permisología es lo frecuente, que se planteen las necesidades en distintos proyectos. En sí mismo eso no constituye una irregularidad. O sea, hay que ver si eso altera o no el orden de las cosas, si influyen ciertos intereses o no, pero eso es otra discusión”.

Montes precisó que “el hecho de que haya presiones para apurar y para que los procedimientos sean más rápidos es parte del debate general que no solo tiene este ministerio, sino que tiene todo el Estado, porque queremos apurar las distintas inversiones”.