Trasplantes caen y marcan cifra más baja de los últimos ocho años

En España, durante el período más duro del coronavirus, los trasplantes cayeron casi un 90%. Y en Nueva York, epicentro de la pandemia en Estados Unidos, estos procedimientos se suspendieron durante 45 días.

El jefe del centro de trasplantes de Clínica Las Condes, Erwin Buckel, explica que, en términos sanitarios, Chile sigue esta tendencia. De hecho, según los datos del Ministerio de Salud, la cifra actual de trasplantes se ubica en el nivel más bajo de los últimos ocho años.

En el reporte actualizado al 13 de julio, el Minsal contabiliza a nivel nacional apenas 150 implantes de órganos. El año pasado, a la misma fecha, eran 242, lo que se traduce en una caída del 38%. Y si se acotan las cifras a los meses peak de la crisis sanitaria, los resultados locales se aproximan a los de España. “Si consideramos solo mayo y junio, según los datos que manejamos, la caída de donantes es del 70% y la caída de trasplantes es del 90%”, comenta Buckel.

Juan Eduardo Sánchez, coordinador nacional de Procuramiento, Trasplante de Órganos y Tejidos del Ministerio de Salud, explicó que estos procedimientos también se han visto afectados por la pandemia y la transformación de la red sanitaria, que se ha volcado a los pacientes de coronavirus.

“Se trata de cirugías de alta complejidad, que implican posteriormente el uso de drogas inmunosupresoras que reducen las defensas de los pacientes, y que ha hecho que, caso a caso, se evalúe con mucho detalle las implicancias para el paciente por el riesgo de infección por Covid-19”. Juan Eduardo Sánchez, coordinador nacional de Procuramiento, Trasplante de Órganos y Tejidos del Minsal

A esto se suma la ocupación casi total de las unidades UCI con los pacientes de coronavirus -dificultando el agendamiento de estas cirugías- y a un cambio en el perfil de los potenciales donantes, debido al confinamiento.

“Muchos de los fallecimientos que pueden ser eventuales donantes, por ejemplo, por patologías como trauma, han bajado debido a la reducción de la movilidad de las personas por la pandemia”, añadió Sánchez.

El aumento de los contagios representa otra dificultad para el manejo de estos casos. Buckel explica que “se necesita tener la certeza absoluta de que el donante no tiene coronavirus. Y no solamente eso, incluso si tienes sospecha, no es candidato. Tenemos entre 24 y 48 horas para extraer órganos, y en algunos casos la PCR se demora más”.

Otro factor relevante frente a este tipo de intervenciones es la disponibilidad en los bancos de sangre, que ha ido a la baja por el temor a los contagios entre quienes recurrentemente asistían a donar.

Para el presidente de la Sociedad Chilena del Trasplante, el doctor Álvaro Kompatzki, el descenso de la actividad era un escenario esperable. “Es algo transitorio. Una vez que cese la pandemia, la actividad de trasplantes se va recuperar. Los donantes, que están en muerte encefálica, deben tener ventilación mecánica, y a propósito de la pandemia, todo lo que es la ventilación mecánica ha salido fortalecido”.

Desde el Minsal, Sánchez comparte esta proyección: “El procuramiento a nivel de los centros hospitalarios públicos y privados se ha mantenido, y esto se evidencia por un aumento del 30% en la notificación y pesquisa de posibles donantes. Eso nos permite tener expectativas de que una vez superada la pandemia podremos acceder a un mayor número de posibles donantes y una capacidad asistencial mayor para resolver”.