Universidades salvan diplomados y cursos con clases online y enfoque en la salud

Este no ha sido un año fácil para las universidades. La crisis económica derivada del coronavirus provocó una caída en la matrícula y un aumento en la deserción en los planteles, que partieron el período académico con 13 mil cupos vacíos.

Pero no todas las áreas universitarias se han visto igualmente afectadas. Ese es el caso de los diplomados y cursos, donde si bien la pandemia impactó en su funcionamiento y matrícula inicial, lograron revertir el impacto con una rápida migración al formato a distancia y repuntaron con los programas de salud.

Así lo explican en la Universidad de los Andes, institución que, según cifras del Mineduc, posee una de las áreas de postítulos más grandes del país, con cerca de un tercio de su matrícula. Su rector, José Antonio Guzmán, explica que gracias al formato online no tuvieron una caída de inscritos: “La educación online nos permitió llegar a estudiantes de regiones, sobre todo en áreas de la salud, donde creció más de lo que esperábamos. Eso está relacionado a la pandemia”.

El rector cuenta que poseen una alianza con la plataforma de educación eClass y que ofrecen cursos como “Introducción a cuidados intensivos del adulto”, “Prevención de infecciones” y cursos de salud basada en la evidencia, entre otros programas del área.

El vicerrector de Relaciones Universitarias de la institución, Matías Vial, cuenta que el escenario económico de la educación continua es incluso un poco mejor que el año pasado, lo que él explica “porque hay gente que necesita seguir perfeccionándose. El área de la salud ha sido la más fuerte, pero ha habido interés en el mundo de los negocios, en programas de gestión y de transformación digital”.

Vial dice que la deserción ha sido un poco mayor, pero que tienen siete mil alumnos, y el año pasado eran 5.600. En esta ocasión, ofertaron más de 385 cursos, y los diplomados y cursos aportan entre el 5% y el 7% de los ingresos de la universidad, cifra que ha ido creciendo.

Según cifras del Mineduc, a inicios de este año había 24 mil estudiantes de postítulos en las universidades del país.

Cursos de inglés

La Universidad Católica también posee una gran área de postítulos, con cerca de cuatro mil matriculados. Luz Montero, directora de UC Online, cuenta que en marzo tuvieron que suspender más de cien cursos y que en abril y mayo las matrículas bajaron a la mitad de un año normal. Sin embargo, en junio repuntaron y en julio ya llegaron al 85% respecto de 2019. “Proyectamos que el nivel de actividad se siga recuperando en el segundo semestre, llegando a un promedio anual de matrículas de un 80% si lo comparamos con el año anterior”, explica la encargada, quien dice que la morosidad se mantuvo, pero que la suspensión de cursos, que era del 4% de los inscritos, se cuadruplicó entre marzo y mayo.

Patricio Donoso, prorrector de Gestión Institucional UC, dice que el área de postítulos y posgrados revirtió el impacto de la pandemia, “transformando de forma rápida, masiva y obligada los cursos presenciales a la modalidad remota” y que en el caso de los cursos de inglés incluso la inscripción de alumnos se triplicó en estos últimos cuatro meses.

Otra institución con un área relevante de postítulos es la U. Miguel de Cervantes, que tiene 1.200 alumnos inscritos en estos programas, según el Mineduc, cerca del 30% de su matrícula. Su rector, Gutenberg Martínez, cuenta que algunos programas giraron rápidamente al formato a distancia, por lo que no perdieron matrícula, pero que hubo otros postítulos que no ofertaron, porque era complejo implementarlos a distancia. En algunos, la morosidad aumentó en 10%, pero los diplomados no se vieron afectados, porque son pagados por instituciones. “Nuestros cursos los toman los trabajadores, el 85% de los alumnos a distancia son trabajadores. Casi no existen alumnos congelados, porque hemos tenido políticas de repactación y prórrogas”, dice Martínez.

En la U. de Chile dicen que no se ha detectado mayor deserción. El año pasado, los diplomas de postítulo, que son del área de Educación Continua, atendieron a 6.675 estudiantes y hubo 148 programas.

Actividades canceladas

Pese a que el escenario no es tan malo, hubo otras actividades de Extensión que se han visto afectadas, porque son esencialmente presenciales. En la U. Católica, se suspendieron dos exposiciones de Arte Colonial y se dejaron de exhibir otras seis exposiciones de arte.

Tampoco se pudieron realizar cinco obras de teatro infantil y solo tres de ellas se transformaron en pequeños videos. Tampoco vieron la luz 12 ciclos de cine y cuatro estrenos, mientras que el Festival de Cine UC se realizará, pero en septiembre y en formato online.