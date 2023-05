Valencia insiste en que sistema penal en Chile debe “mejorar” y que a los líderes criminales los encarcelan y “siguen dirigiendo desde el interior”

Esta mañana el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió nuevamente a su propuesta de establecer una cárcel exclusiva para líderes del crimen organizado, manifestando que, actualmente, si bien a los cabecillas se les encarcela “siguen dirigiendo desde el interior”.

En conversación con radio Duna, Valencia se refirió a lo planteado en la cuenta pública del organismo, donde señaló que “era indispensable avanzar o mejorar nuestro sistema de cumplimiento penitenciario, de manera que no solo no se cometieran delitos al interior de las cárceles (…) sino que desde su interior no se estuvieran cometiendo delitos (hacia el exterior)”.

En esa línea, destacó su propuesta de “mirar” experiencias internacionales, que, a su juicio “han dado buenos resultados en Estados democráticos, es decir, experiencias que han pasado los controles en lo que se refiere al respecto de las garantías judiciales y por eso planteamos, por ejemplo, el caso italiano”.

“En el caso italiano existe un régimen especial de cumplimiento para los líderes de las bandas del crimen organizado, en que busca aislar a los líderes del mundo exterior, respetando sus garantías y derechos fundamentales”, agregó.

En ese contexto, planteó que en “lo que ha demostrado la experiencia en el exterior es que el encarcelamiento de los líderes produce daños en las estructuras criminales”, sin embrago, aseguró que en Chile, los líderes del crimen organizado “se encarcelan y siguen dirigiendo desde el interior, incluso buscan la cárcel como un sistema de protección, para seguir dirigiendo las actividades desde el interior”.

“Una condena se busca que sea un mal que no se desea, sino, ¿De qué sirve tener un sistema en el cual la amenaza de una pena es un hecho que no es temido?”, se cuestionó el fiscal nacional.