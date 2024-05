Valencia y prófugos por crimen de Ojeda: “Dependemos de los esfuerzos de un país extranjero para que sean detenidos”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la visita de Ángel Fuenmayor el director general contra Delitos Comunes y Álvaro Cabrera, director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela y a la reunión que sostuvieron con el jefe de la Unidad Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional, Juan Pablo Glasinovic.

Según comunicó la entidad persecutora venezolana al Ministerio Público chileno, la visita, que se desarrolla desde el martes 28 de mayo hasta el sábado 1 de junio de 2024, tiene por finalidad concretar “reuniones en materia de cooperación penal internacional con el objetivo de coadyuvar al esclarecimiento del caso del secuestro con homicidio del ciudadano venezolano Ronald Ojeda”.

Valencia fue consultado en el Congreso, en Valparaíso, la tarde de este jueves por el tema. Según el jefe del Ministerio Público “el jefe de cooperación la calificó como una reunión provechosa”.

“Se trataron no solo temas relacionados con el crimen y el asesinato de Ronald Ojeda, sino que también otros temas de interés común para ambas fiscalías. He señalado insistentemente que ese no es el único tema o asunto por el cual nos relacionamos ambas fiscalías”, comentó, agregando que los visitantes reiteraron su “disposición a cooperar con la investigación”.

“Estamos ambas fiscalías muy abiertas para en otros temas, aunque este también, pero principalmente para otros temas, de una mesa de trabajo que mejore la forma como remitimos la información, los canales de comunicación, en asuntos que, por ejemplo, para nosotros chilenos son muy importantes, como identificación de personas, existencia de antecedentes prontuariales, condenas pretéritas, que son muy, muy importantes para múltiples ámbitos de la persecución penal.

Sobre la cooperación de Caracas tras constatarse que dos de los presuntos responsables del crimen los ciudadanos venezolanos Walter Rodríguez y Michael Villegas huyeron a su país, Valencia explicó que ante el requerimiento de información consideraron que la primera respuesta no acompañaba todos los antecedentes solicitados y que esta semana remitieron un conjunto de antecedentes adicionales al fiscal Héctor Barros.

“De momento desconozco si el fiscal Barros va a requerir antecedentes adicionales, ya sea por iniciativa propia o en base a algún antecedente o información adicional que haya aportado la delegación venezolana que acaba de pasar en Chile. Pero en lo estrictamente formal, voy a insistir en lo que siempre he planteado, desde que la Fiscalía General de Venezuela suscribió el acuerdo en el contexto de la Asamblea Iberoamericana de Ministerios Públicos en enero recién pasado, el nivel o la cantidad de intercambio de antecedentes para delitos comunes, para múltiples opresiones de distintas naturalezas ha aumentado, el flujo de información ha aumentado y en este caso en particular, nobleza obliga, la información que requerimos fue remitida por la Fiscalía General de Venezuela”, planteó el fiscal nacional.

“Lo que esperamos es que las autoridades venezolanas detengan a los dos sujetos que se encuentran prófugos que entendemos que se encuentran en el territorio de su país y esto nos ha manifestado que van a continuar con sus mejores esfuerzos para ello. Esa es una investigación que está avanzando, lo que sabemos es que no se encuentran dentro del territorio del país, dentro del territorio chileno nacional y que hoy día dependemos de los esfuerzos de un país extranjero para que sean detenidos, entendemos que se encuentran en Venezuela y esperamos que las autoridades venezolanas cumplan con los esfuerzos que han comprometido”, cerró.