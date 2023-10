Vallejo dice que decisión de la FIFA no solo fue una “amarga sorpresa” para Chile, sino que el adiós a un “sueño colectivo” sudamericano

La ministra vocera de gobierno, Camilla Vallejo, se refirió nuevamente este jueves a la determinación de la FIFA de sacar a Chile como sede de la primera fase del Mundial Centenario de 2030.

Tal como había manifestado el miércoles por la noche, a las pocas horas de conocido el anuncio realizado por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que confirmó a Argentina, Uruguay y Paraguay para el inicio de la Copa Mundial, la secretaria de Estado volvió a calificar la decisión del órgano rector del fútbol como una “amarga sorpresa”, pero además aseguró que echó por tierra un “sueño colectivo” sudamericano.

“Fue una muy amarga sorpresa, para Chile, no solo para el gobierno, porque había mucha expectación de poder tener acá una de las sedes del Mundial. Y también es una mala noticia para quienes teníamos ese sueño colectivo de que Sudamérica fuera sede del Mundial”, apuntó la titular de la Segegob.

Y luego insistió: “Entendemos la autonomía de la FIFA, pero esto nos sorprendió amargamente a todos y todas, porque no solamente no va a estar Chile en ese acto de apertura o partidos de apertura en la región, sino que el Mundial no va a ser en Sudamérica, que era la aspiración colectiva que teníamos”.

Es que luego de los partidos inaugurales que se jugarán en los tres países sudamericanos, la Copa del Mundo luego se trasladará a España, Portugal y Marruecos, los países que ganaron la postulación.

Vallejo además recordó “que esta iniciativa surge el 2019 en el gobierno anterior (de Sebastián Piñera) y nosotros dimos continuidad a este trabajo en conjunto con otros tres países de la región, para poder fortalecer las postulaciones de las federaciones, porque postulan las federaciones, no los gobiernos, pero sí darles respaldo desde los Estados para su posición frente a esa solicitud en la Conmebol y particularmente en la FIFA”.

“Para eso estuvimos trabajando, se creó la Corporación Juntos 2030, donde participaba Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, y los cuatro países comprometieron recursos de igual manera, es decir, la misma cantidad cada país. Por suerte estos recursos están comprometidos, pero no han ido ejecutados. Solo $90 millones (en la vocería del miércoles dijo que eran alrededor de $92 millones) se alcanzaron a ejecutar en trabajo, en personal. Eso está en los informes de la misma corporación”, detalló.

Sobre el detalle de los recursos, la ministra sostuvo que “el gasto que se ejecutó tuvo mucho que ver con los preparativos para el proceso de postulación formal. Nosotros levantamos candidatura, pero el proceso de formulación formal estaba programado para el primer semestre del próximo año. Hubo claramente un cambio en el itinerario”.

La secretaria de Estado planteó que se trata de una determinación que todavía no logran digerir: “Nadie entiende por qué todos los países nos enteramos ayer, no entendemos cómo la Federación de Fútbol (ANFP) no participó, no se enteró, y es algo que se tiene que resolver en el ámbito de lo que se pueda expresar en la corporación”.

En esa misma línea, aseguró que “el ministro del Deporte (Jaime Pizarro, exfutbolista) estuvo haciendo las gestiones para solicitar una reunión de la corporación, ahí están reunidas no solo las autoridades de gobierno de los cuatro países, a través de sus ministros del Deporte, sino que también los representantes de las federaciones de fútbol de los cuatro países, que son las que postulan”.

El miércoles por la tarde también se conoció que el presidente Gabriel Boric se comunicó con su par argentino, Alberto Fernández, con el objetivo de tener más antecedentes acerca de la decisión de la FIFA. La idea del Mandatario es que no se dejó de hacer algo, y además quiso contrastar su opinión.