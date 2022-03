Vallejo tras disparos en medio de visita de ministra Siches a Ercilla: asegura que “esto ocurrió en Estado de Excepción” y que “nuestro itinerario va a continuar”

Esta mañana la ministra del Interior, Izkia Siches, junto a otros cinco secretarios de Estado, arribaron a la región de La Araucanía para, entre otras materias, iniciar la desescalada del Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

En medio del traslado que realizaba la comitiva de la secretaria de Estado en dirección a Temucuicui, desconocidos dispararon al aire y talaron árboles, cortando el camino. Además, realizaron barricadas en el sector.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a este hecho y, desde el Palacio de La Moneda, partió informando que el Presidente de la República, Gabriel Boric, tomó contacto la titular del Interior quien se encuentra bien junto a sus equipos.

Sobre los detalles de lo sucedido dijo que “no está confirmado el corte de ruta y (hubo) disparos al aire sin ninguna lesión a las personas ni daños a los vehículos que permitieron el traslado de la comitiva”.

Enseguida expresó que “el camino que hemos decidido seguir para enfrentar la situación crítica en el Wallmapu y particularmente en La Araucanía es un camino que sabíamos que iba a ser difícil, el camino del diálogo sabemos que no va a estar exento de dificultades, sabemos que probablemente hay muchos que no quieran el diálogo y que no quieran enfrentar este problema a través del diálogo”.

A pesar de los hechos registrados, la vocera de gobierno afirmó que “nuestro itinerario va a continuar y, por lo tanto, el itinerario de la ministra, de la comitiva y las instancias que se han planificado tener van a continuar”. También detalló que Siches sostendrá una reunión con la familia del comunero mapuche, Camilo Catrillanca, víctima de homicidio en un operativo policial en Ercilla en 2018.

Vallejo fue consultada también por las declaraciones del diputado Leonardo Soto (PS) sobre reevaluar la idea de extender el Estado de Excepción de Emergencia en la Macrozona sur. Al respecto sostuvo, tras los hechos registrados en la visita de Siches que “esto sucedió en Estado de Excepción, creo que eso lo responde todo”.

“Nosotros entendemos que algunos no quieren que el Gobierno abra instancias de diálogo o que la solución sea el diálogo, pero nosotros seremos perseverantes en esto y por eso insistimos y sostenemos que el itinerario continúa”, planteó, agregando que “queremos aprovechar este viaje para que desde el territorio podamos seguir dibujando este camino hacia adelante de diálogo y de paz”.

Finalmente reiteró que no se prolongará la medida constitucional en la zona. “Nosotros tenemos la evaluación de que necesitamos planificar una retirada para poder terminar con el Estado de Excepción porque creemos que la solución no es la guerra, no es el enfrentamiento armado sino que la paz (...), nuestra evaluación es que no ha sido la decisión más efectiva y eficaz para dar solución a un problema que es político, que es histórico y que requiere poner en el centro el diálogo”.