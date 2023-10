Van Klaveren afirma que comunicado de Cancillería por ataques a Israel se redactó tras conversación telefónica con Boric

Ayer, tanto el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, como la vocera de gobierno, Camila Vallejo, salieron en defensa de la prontitud en que el Presidente Gabriel Boric se pronunció sobre los ataques de Hamás a Israel. Esto, luego de que fuera el lunes cuando el Mandatario emitiera un mensaje en la red social “X” repudiando los bombardeos ocurridos el sábado. Fue la Cancillería la que se manifestara sobre los atentados el mismo sábado.

“Hay distintas formas de expresarse” y “el Presidente se expresó a través del comunicado que emitió la Cancillería el mismo día sábado en la mañana”, dijo ayer el canciller, mientras que la vocera agregó: “El Presidente se ha pronunciado a través de las declaraciones de la Cancillería, del primer minuto”.

Y hoy, el ministro de RREE entregó nuevos antecedentes de cómo se gestó el comunicado del sábado. “Tuvimos un diálogo muy inmediato después de que supimos lo que estaba sucediendo. El Presidente me llamó por teléfono en la mañana del día sábado, muy temprano e intercambiamos ideas y se redactó una declaración. Y esa declaración es del Presidente y del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

“El Presidente se expresa a través del ministro y del ministerio de Relaciones Exteriores”, agregó.

Respecto a la postura de nuestro país en cuanto a la guerra, reafirmó: “La posición de Chile es favorecer una solución con dos Estados, que puedan vivir en paz, con fronteras seguras y límites reconocidos internacionalmente”.

“Hemos calificado esta acción obviamente como lo que es, una acción terrorista. Terrorismo puro y duro. otra cosa es entrar en calificción de grupos. Nosotros nos atenemos a la clasificación que está determinada por Naciones Unidas. No tenemos una lista propia de grupos terroristas, sino que simplemente nos atenemos a la lista de Naciones Unidas”, agregó.

Vuelos humanitarios

Por otra parte, el canciller informó que tres vuelos de la Fuerza Aérea con pasajeros chilenos ya han salido de Israel en las últimas horas. En el primero de ellos fueron trasladados 80 pasajeros, mientras que en el segundo 51. Los connacionales han sido dirigidos a Atenas. Asimismo, dijo, “algunas personas han salido en otros medios, en la medida en que por ejemplo han podido salir en algún vuelo comercial”.

En tanto, dijo que en las últimas horas no ha habido nueva información sobre el paradero de Loren Garcovich, la mujer chilena que habría sido secuestrada por Hamás. “No tenemos más información. Obviamente, es una situación extremadamente delicada, no estamos informados respecto al avance de posibles conversaciones que se puedan realizar entre quienes son responsables del secuestro y alguna otra entidad. No lo sabemos. Esto es muy normal en estas situaciones, cualquier conversación que pueda haber se mantiene en reserva”.