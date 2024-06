“Viene por nuestra vía, arranquen”: los relatos y un mensaje de WhatsApp del accidente ferroviario de San Bernardo expuestos por la Fiscalía

A las 10.30 horas de este sábado comenzó la audiencia de formalización en contra de los dos imputados por el accidente ferroviario registrado el jueves pasado en San Bernardo. Se trata del maquinista y del encargado de control, ambos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) quienes son imputados por cuasidelito de homicidios en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Se trata de R.L.S. y J.M.M., ambos imputados a quienes se les había realizado el control de detención el mismo jueves del accidente entre el tren de pasajeros y el de carga de la Fepasa, sin embargo, su formalización se había postergado para este sábado. A los dos funcionarios de la empresa estatal se le imputa su presunta responsabilidad en la muerte del maquinista de la locomotora D-3305 de Fepasa, José Bonnin, y al jefe de tren, Daniel Vega. Además de nueve personas, entre ellos cuatro hombres de origen chino, que resultaron heridos.

Fue durante esa audiencia que la fiscal Pamela Torres, quien está a cargo de la investigación, leyó un testimonio de uno de los testigos del accidente, quien se encontraba al interior del tren de pasajeros. La declaración, la cual ya había sido leída durante la audiencia de control de detención, da cuenta que ese funcionario señaló que antes del accidente recorría la “vía 2“ a una velocidad de 130 kilómetros por hora, debido a las pruebas que estaban realizando.

El testigo sostiene que “en particular, me encontraba en la cabina del tren junto al maquinista”, además de otras dos personas del proyecto de EFE y un hombre de la empresa china proveedora del nuevo tren eléctrico. Pasadas de las 12 de la noche, expuso, “observamos que aparecen las luces de un tren que venía en dirección contraria, pasando el puente Maipo. Sin embargo, no pudimos ver claramente en este momento por qué vía venía dicho tren. Pero cuando ya se veía, ya se venía acercando a nosotros, me di cuenta que ese tren venía por la misma vía que nosotros. Así que alerté de esto en primera instancia diciendo, ese tren viene por nuestra vía, sin embargo, noté un grado de tranquilidad”. Seguido de eso, agregó que “el maquinista mantuvo la velocidad”.

“Ahí nos mantuvimos otros segundos cuando advierto nuevamente que el tren que venía en sentido contrario lo hacía por la misma vía. Así que me retiré de la cabina hacia el salón junto al chino de fabricación, cuando justo en ese momento el maquinista dice, ‘viene por nuestra vía, arranquen’”, agregó.

Finalmente, ese testimonio agrega que “rápidamente le dije a las personas que estaban en el salón que nos traslademos, nos trasladamos lo más atrás posible, y nos trasladamos hacia el salón. Entonces, no me di cuenta que el maquinista activó el freno de emergencia, pero me imagino que lo hizo porque es algo que debe hacer antes de hacer abandono de la cabina”.

“Viene por nuestra vía, arranquen”: los relatos y un mensaje de WhatsApp del accidente ferroviario de San Bernardo expuestos por la Fiscalía Edwin Navarro/Aton Chile

Los mensajes tras el accidente

Durante la misma audiencia de formalización -la cual aún se desarrolla- la fiscal Torres leyó la transcripción de unos audios enviados a través de WhatsApp por el maquinista del tren de EFE a un contacto llamado “Pancho” una vez que ya estaba internado en la Mutual de Seguridad.

Según dio cuenta la persecutora, en el audio R.L.S dice “va a ser muy tedioso porque más encima el controlador, a él se le viene más pesado, dice, que a nosotros, pero sí, hue..., alcancé a sacar a los chicos de la cabina, a los jefes, alcancé a correrlos al final del coche, y a dios gracias, a eso estamos vivos”.

El relato del maquinista a través de WhatsApp leído por la fiscal del caso, que este relató “yo fui el último que arrancó, entonces no sé cómo yo salí menos ileso que los demás. Pero nada, todo bien, todo tranquilo, dentro de la gravedad. Tengo 10 puntos en la ceja y me duele el cuerpo, un chingo hue..., pero nada más que eso. Afortunadamente estoy bien y si hue..., la investigación del accidente va a ser una pa... esa hue...”

Además de eso, el maquinista apuntó a que el accidente “sirva para que le tiren las clavijas al (control de) tráfico”. Esto porque “están muy flojos”.

“Le dijimos al controlador que necesitábamos retroceder al punto del kilómetro 26, sin sobrepasar la señal 26. Y ahí nos dijo, sí, chiquillos, denle no más, porque no tenemos ni una señal más para allá. Entonces que nos autorizó a volver y ahí fue cuando nos encontramos con el carguero (...) se envoló de alguna forma y quedó la ca...”, agregó R.L.S en su audio a “Pancho”.

En esa misma conversación, el ahora imputado por el accidente le dijo a su contacto que cuando se presentaron ese día con el encargado de control, “dijo tengo la cag... en este sistema caído. Y la cuestión, y más encima, el nocturno igual tuvo problema por la caída del sistema”.

“Viene por nuestra vía, arranquen”: los relatos y un mensaje de WhatsApp del accidente ferroviario de San Bernardo expuestos por la Fiscalía REUTERS/Ivan Alvarado

Durante la audiencia, la fiscal Torres también leyó la declaración de uno de las personas que estaban en el tren de pasajeros y que durante esa operación de prueba se desempeñaba como el traductor de los funcionarios de EFE y de los ingenieros chinos de la empresa fabricante del coche. En su relato, este di cuenta del contexto en el que se realizaron las pruebas, su labor y cómo ocurrieron los hechos esa noche.

En su declaración respecto del accidente, señaló que “recién me di cuenta cuando el maquinista gritó ‘corre’, me paré y salí corriendo hacia el lado contrario de la sala del maquinista”.

Tras recibir la orden del maquinista, el traductor sostiene que alcanza a correr cerca de tres asientos más allá desde donde se encontraba: “tomé la manilla del asiento, la agarró con las dos manos y ya los trenes se chocaron”. A este trabajador, también se le preguntó si en algún momento sintió un cambio en la velocidad, ante lo cual respondió: “Solo sentí después que el maquinista gritó que corriéramos, y corrí, que hubo un cambio de velocidad”.