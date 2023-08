Violenta jornada en el Barros Borgoño: encapuchados queman bus y alumno amenaza con supuesta arma de fuego

Una violenta jornada se registró esta mañana en torno al Liceo Barros Borgoño, ubicado en San Diego, comuna de Santiago.

Primero, a eso de las 10.30, un grupo de encapuchados quemó un bus del transporte público en las cercanías del establecimiento. La arteria debió ser interrumpida ante el procedimiento que Carabineros y no se registraron lesionados.

“La información que tenemos es que son estudiantes, porque estaban vestidos como estudiantes y salieron del Liceo Barros Borgoño”, dijo el coronel de Carabineros Pedro Álvarez. Además, el uniformado, explicó el proceder de los manifestantes: “Detuvieron al vehículo, bajaron a la conductora, y, la información preliminar que tenemos, es que venían seis pasajeros en el bus. Los bajan a todos, proceden a tirar acelerante e incendian el bus ”.

“Es una situación lamentable. No sabemos cuál es la justificación de los estudiantes de quemar un bus que le sirve a toda la ciudadanía”, agregó.

Horas más tarde, se difundió la imagen de un alumno al interior del liceo, asomado por una ventana y cargando una presunta arma de fuego. Posteriormente, se informó que se trataba de un arma de juguete.

El director de Educación Municipal de Santiago, Rodrigo Roco, señaló: “Un estudiante habría mostrado por la ventana que tenía en su poder un arma de fuego. Los adultos de este liceo contuvieron a este estudiante y lograron recuperar este artefacto. En realidad es un arma de juguete, lo que no le resta gravedad al tema porque este tipo de juegos no son permitidos en los establecimientos educacionales. No corresponde porque generan pánico y por múltiples otras razones”.

“Estamos tomando las medidas del caso para abordar ese hecho puntual”, agregó.

El sector ha sido escenario de varias protestas de estudiantes de ese liceo en el último tiempo. Ayer por ejemplo, se registraron enfrentamientos entre estudiantes y la policía uniformada en las afueras del establecimiento.

También durante la jornada del lunes, el hallazgo de un supuesto cráneo movilizó a Carabineros. Luego de realizar pericias, la policía descartó que se tratara de un cráneo real: era de plástico con fines académicos y había sido desechado a la basura.

Estos hechos se suman a otro violento episodio registrado ayer en el Liceo Darío Salas. Por la mañana, una alumna fue apuñalada mientras se encontraba en el baño. Fue trasladada hasta la ex-Posta Central sin riesgo vital.

Por otro lado, días antes un alumno del Liceo de Aplicación terminó quemado tras manipular un artefacto incendiario en medio de una toma en ese recinto estudiantil.