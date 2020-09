Vocero de gobierno dice que permisos para Fiestas Patrias “implican un riesgo”, pero es “acotado”: “Actuamos con sentido de realidad”

“Actuamos con sentido de realidad”, dijo hoy el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, al referirse a los permisos que el gobierno habilitará para Fiestas Patrias y que permitirán que las persona puedan acudir a casas de familiares, incluso en comunas que permanezcan en cuarentena por la pandemia.

Estos permisos podrán ser solicitados durante el 18, 9 y 20 y tendrán una duración de seis horas. 5 personas podrán asistir a un domicilio en un espacio cerrado y 10 en uno abierto. Bellolio dijo que esto “implica un riesgo, pero acotado”.

“La movilidad es un factor que luego nos lleva a que luego puede haber aumento en los contagios, pero también nosotros actuamos con sentido de realidad. Y ese sentido de realidad implica asumir un riesgo, pero es un riesgo acotado. Porque sabemos que los chilenos necesitan celebrar las Fiestas Patrias con su círculo mas intimo, con sus familiares. Pero necesitan cuidarse también”, dijo.

“Entiendo las voces de algunos expertos; sin embargo, por sentido de realidad lo que nosotros quisimos hacer es un 18 en donde le hemos llamado “Fondeate en tu casa” que implica unas medidas más restrictivas donde podamos salir juntos de la pandemia y comenzar juntos la recuperación del país”, afirmó.

Bellolio subrayó que estos permisos no significan que se levanten las cuarentenas y los locales que no sean esenciales permanecerán cerrados. “Las botillerías no están considerados dentro de los elementos esenciales”, explicó.

Tampoco está permitido el movimiento a segundas viviendas.