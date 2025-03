Vodanovic y su adiós definitivo a una candidatura: “Es responsable no asumir desafíos para los cuales no están las condiciones y uno no se siente del todo preparado”

El comité central del Frente Amplio (FA), la máxima instancia de decisión del partido, sesionará este sábado para dirimir quién será la carta que presentarán de cara a las primarias que debería realizar en junio la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Y ahí, el nombre que siempre ha sonado con fuerza dentro del FA es el del alcalde Tomás Vodanovic, quien en varias ocasiones -públicas y privadas- ha descartado esa posibilidad. Y este viernes, en el marco de un seminario sobre delincuencia comunal organizado por el Clapes UC y del que también participaron otros alcaldes, la máxima autoridad de Maipú reiteró esa postura.

“Yo lo he dicho harto y esto no es noticia nueva: uno es militante de un partido político y, por cierto, uno da discusiones internas y suscribe posiciones que son colectivas. Mi disposición creo que todos la conocen y no es sorpresa, la he dicho en público y la he dicho en privado: yo tengo un compromiso con los vecinos de Maipú, espero ser una persona coherente, que honre su palabra, eso lo he transmitido en todas las instancias y estoy seguro que la reflexión política de mi partido también entiende el compromiso que significa el quehacer municipal, el vínculo de confianza que uno construye con la ciudadanía y, por tanto, yo estoy convencido que vamos a tener mejores liderazgos, más preparados, que van a poder encauzar esa tarea y ahí estaremos nosotros al lado para apoyarlos”, se extendió al ser consultado nuevamente por su postura si es que el FA lo posiciona como abanderado.

Luego, ante la insistencia sobre si asumir el desafío si es que su partido no encuentra a otro nombre, retrucó: “Yo soy alcalde de Maipú, dentro del FA soy un militante más, voy a hacerme parte de las discusiones internas que tenemos que dar este fin de semana y apoyaré las decisiones colectivas que de ahí salgan. Mi voluntad -ustedes ya la conocen en público y en privado- yo tengo un compromiso irrestricto con mi comuna, creo que cuando uno establece compromisos con la ciudadanía parte importante de la credibilidad que va generando en la política es cumplir esos compromisos”.

Y cerró: “Yo le doy un valor muy importante a honrar la palabra y además lo he dicho anteriormente: creo que para este tipo de desafíos uno requiere de otras condiciones, de otra preparación y también creo que es responsable con el proyecto político de uno no asumir desafíos políticos para los cuales no están las condiciones y uno no se siente del todo preparado, por tanto, yo confío que hoy día la decisión del FA es buscar un liderazgo que sí reúna esas condiciones y nosotros vamos a apoyar eso”.

Con Vodanovic aparentemente fuera de carrera, otros nombres dentro del FA comenzaron a asomar y uno de los que ganó terreno en los últimos días fue el del diputado Gonzalo Winter. Y así, al ser consultado Vodanovic por La Tercera sobre su disposición para asumir como generalísimo del parlamentario en caso de ser proclamado, dijo: “Yo me someto a las instrucciones que me da mi partido”, no queriendo descartar el desafío.

Crisis de seguridad

Vodanovic, además, abordó la crisis de seguridad municipal y la ley respectiva que sigue en debate en el Congreso. “No es noticia para nadie la profunda crisis que estamos enfrentando en todas las comunas de la Región Metropolitana y la urgencia con la que los alcaldes y alcaldesas hemos levantado la voz para empujar al Congreso a que pueda llegar a un pronto acuerdo para hacer realidad esta ley”.

“Esta ley es una que cuenta con un 90% de acuerdo en sus puntos, no hay ningún alcalde que no esté de acuerdo en flexibilizar los métodos de contratación, que nos den facultados para ejercer ejercicios de inspección como pedir un carnet de identidad, en que se nos den más herramientas de protección, que haya mayores sanciones para quienes agreden a funcionarios municipales y allí donde tenemos mayores acuerdos es donde tenemos que concentrar las energías para sacar esto adelante”, añadió.

Y cerró al respecto: “Hay otros elementos de discusión como uso de armas no letales, donde no hay un acuerdo y no lo habrá este mes. Esa es una discusión más profunda, esto no se ha pilotado, ni siquiera en nuestras policías, el llamado es poner el foco en aquello donde hay consenso”.