Zúñiga por oficio de Abbott sobre dificultades para certificar fallecidos con Covid-19 en domicilios: “Es una responsabilidad que recae en los médicos"

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió hoy a un oficio enviado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, al Ministerio de Salud sobre las dificultades para certificar defunciones de personas que presuntamente fallecieron con Covid-19 en sus domicilios.

En el oficio, Abbott señala que las familias de personas fallecidas, presuntamente por el virus, están llamando a las policías, quienes se contactan con la Fiscalía. Sin embargo, el Ministerio Público no debería, dice el fiscal nacional, tramitar muertes por enfermedad, dado que no corresponde a sus atribuciones.

“Los familiares o personas cercanas a los fallecidos contactan a los funcionarios policiales, quienes se comunican con la Fiscalía para pedir instrucciones. Sin embargo, esto último no es pertinente, al tratarse de hechos que no revisten características de delito y que, por lo mismo, no son de competencia del Ministerio Público”, indica el oficio, según publica radio ADN. “Así, es preciso recordar que la Fiscalía solo tiene competencia respecto de muertes en que se sospeche intervención de terceros".

De esta forma, el subsecretario Zúñiga señaló: “Recibimos un oficio del fiscal nacional Jorge Abbott y agradecemos que lo haya hecho, porque esa es una responsabilidad que recae en los médicos de la red de salud integrada de Covid-19. Son ellos los que tienen la responsabilidad cuando no hay presencia o presunción de participación de terceros de entregar el certificado de defunción”.

El subsecretario señaló que se instruyó a los recintos hospitalarios a tener un coordinador para facilitar esta labor. “Yo mismo he instruido a los servicios de salud para que designen a una persona que esté las 24 horas del día pudiendo facilitar el proceso y la coordinación con Fiscalía, con el Servicio Médico Legal, para dar dignidad en los momentos más duros de la vida que es cuando fallece un ser querido”.

“Eso debe mejorar”, afirmó Zúñiga.

Registro Civil

A su vez, el subsecretario se refirió a los dichos del director del Registro Civil, Jorge Álvarez, quien ayer participó de manera telemática en la comisión investigadora Covid-19. En la instancia, Álvarez dijo que el organismo “no conoce” los cambios en la metodología del conteo de muertos.

“Nosotros no conocemos la metodología ni los cambios en la metodología. No estamos en esa materia” dijo el jefe del servicio.

“Nosotros estamos recibiendo de parte del Registro Civil diariamente la información y es por eso que podemos comunicarla aquí a toda la ciudadanía con transparencia, indicando cuándo son los días exactos de fallecimientos. Y agradecemos el trabajo que está haciendo en colaboración el servicio del Registro Civil en colaboración con esta pandemia y el Ministerio de Salud”, sostuvo Zúñiga.