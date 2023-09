SEÑOR DIRECTOR:

En relación a la nota publicada 15 de septiembre quiero señalar que, al igual que en marzo para el Día de la Fuerza Aérea y en mayo para el Día de la Armada, fui también invitado al penal de Punta Peuco para el Día del Ejército. Los internos son personas -en su mayoría ancianos- que mantienen vínculos y recuerdos afectivos con la institución a la que pertenecieron. Estas instancias son beneficiosas para sus estados de ánimo, de allí que sean debidamente autorizadas por Gendarmería.

El acto del viernes, así como los dos anteriores, fue muy simple y austero, dedicado por completo al Día de las Glorias del Ejército. No guardó relación alguna con los 50 años del Golpe de Estado, por lo tanto no pude haber “encabezado” un acto de esa naturaleza. Además, son instancias que no son presididas.

Los anfitriones no fueron las personas que se citan en la nota. Quien cursó las invitaciones fue el general(R) Raúl Iturriaga, por ser el interno más antiguo del Ejército. Adicionalmente, durante el acto y posterior convivencia, no vi a persona o grupo alguno discutiendo acerca de quienes habían o no firmado la carta del 12 de septiembre pasado.

Respecto a la entrevista en El Mercurio de 2017, citada en la nota, reitero lo que allí expresé. Tengo la convicción de que el Ejército, en cuanto institución, no tiene más información que entregar.

Finalmente, no veo que relación pueda tener el acto en Punta Peuco con lo declarado en un proceso por el suscrito, acerca del empleo de gastos reservados en la seguridad del general Pinochet.

Óscar Izurieta Ferrer