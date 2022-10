Acusaciones

SEÑOR DIRECTOR:

En carta a este medio, Ursula Eggers cuestiona mis críticas al Presidente de la República por haber afirmado, en una vocería oficial, que durante el estallido delictual se habrían cometido abusos sexuales en el actuar policial, lo que nunca se ha demostrado. Adicional a eso, la señora Eggers inventa otro delito inexistente, que bautiza como “violencia política sexual”.

Quienes ejercemos cargos de responsabilidad política debemos respetar la Constitución y la ley. El Presidente Boric emite una opinión personal, que no tiene fundamentos en la realidad, ni un pronunciamiento de tribunales que lo sostenga, lo que convierte a esta opinión en algo muy irresponsable. A la fecha no hay sentencia alguna que condene a un carabinero por abusos sexuales en ese contexto.

Quizás la señora Eggers está de acuerdo con el criterio de la ministra de La Mujer, que cree que la verdad judicial no importa y pueden afirmar lo que se les ocurra, aunque eso dañe gravemente la honra de otros. Los Republicanos no compartimos esa idea. Por eso esperamos que el Presidente no vuelva a faltar a la verdad y sea más prudente al cuestionar a Carabineros, y también, que sus ministros actúen con el mismo cuidado.

Luis Fernando Sánchez

Diputado