Centenario

Palestino cumple 100 años y lo celebramos en familia. Porque siempre hemos sido una gran familia y eso está a la vista para quienes van al estadio o trabajan en este club tan especial y querido.

El Tino es más que un equipo de fútbol, es un recordatorio de nuestras raíces y es una bandera de esperanza para el futuro de nuestras hermanas y hermanos palestinos. Cada hincha, tanto en Chile como en el extranjero, siente un orgullo tremendo cada vez que jugamos. Y aunque no todos nuestros seguidores comparten nuestro origen, sí comparten nuestra pasión y han hecho estos colores propios.

Para mí y mi familia, Palestino es muy especial también. Cuando estaba pololeando íbamos con mi mujer y mi suegro al estadio cada fin de semana. Mi suegro era hincha acérrimo del club y gracias a él compartí con grandes referentes como Óscar Fabianni y Rodolfo Dubó. Mi mujer heredó esa pasión futbolera y siempre hemos disfrutado de los partidos juntos. Luego llegaron los hijos e ir a ver al Tino se tornó en una tradición y pasión familiar que el tiempo no ha hecho más que fortalecer.

Por eso, asumir la presidencia en 2017 me llenó de orgullo y felicidad. En estos tres años de desafíos y éxitos he aprendido mucho de quienes me rodean y juntos hemos conseguido grandes logros: levantamos una copa después de cuatro décadas, logramos una excelente racha en copas internacionales, se han hecho mejoras importantes al estadio, volvimos a jugar con los equipos de mayor convocatoria en casa y hemos seguido estrechando lazos con nuestra Palestina natal, entre otras cosas.

Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a quienes han hecho de Palestino el gran equipo que es ahora y a todos quienes forman parte de este hermoso club: a nuestros fundadores, a la comunidad palestina en Chile, a cada uno de los hinchas que fielmente nos acompañan partido a partido, a los campeones que quedaron en la historia, a aquéllos que estuvieron en las épocas más difíciles y a todos quienes trabajan en el club y hacen posible que la pelota pueda seguir rodando, literal y figurativamente.

Además, quiero reconocer a todos quienes me han acompañado estos últimos años, porque lo que se hace en Palestino es un trabajo en equipo. A los directores, a los trabajadores del club, a los jugadores y al cuerpo técnico: ¡Muchas gracias! El profesionalismo y dedicación de cada uno de ustedes nos ha llevado a este momento, este círculo virtuoso en la interna del club que se plasma en lo que hacemos en la cancha y en los triunfos que hemos cosechados.

Estoy seguro de que continuaremos por el camino que ha llevado a Palestino a ser uno de los mejores representantes del fútbol chileno y que nos hace seguir jugando convencidos por el sueño de levantar nuevas copas. Ese es mi deseo, como presidente del club, en este centenario.

Un abrazo afectuoso a toda nuestra gran familia.