Aprovechar la oportunidad

SEÑOR DIRECTOR:

La violencia irracional del “estallido social” en octubre de 2019 se escondió cobardemente tras demandas legítimas de la mayoría de los ciudadanos.

Si vemos el barrio esto no es nuevo. Latinoamérica sabe de revueltas y quiebres democráticos. En 1989 fue el “Caracazo” en Venezuela, en 2001 el expresidente argentino De la Rúa no tuvo otra opción que huir de la Casa Rosada y en 2019 el ex mandatario boliviano, Evo Morales, dimitió tras graves acusaciones.

Chile, en cambio, optó por encauzar la crisis de otra manera, y antes del punto de no retorno se impuso la prudencia y la razón y ese camino tuvo un responsable. El Presidente Sebastián Piñera, tensionado entre distintas alternativas, tomó la decisión correcta ante la disyuntiva más difícil que debió tomar un Presidente en los últimos 30 años.

El 12 de noviembre de 2019 pasará a la historia como el día en que Sebastián Piñera propuso tres acuerdos, dando voz a los chilenos que anhelaban cambios razonables y sin violencia. Aquello salvó la democracia, el país y muchas vidas.

Casi tres años después, esa carrera llegó a su fin. El proceso promovido por el expresidente fue sensatamente ejecutado y la ciudadanía ratificó en las urnas que no quiere refundar Chile. Ahora tenemos otra oportunidad de hacer las cosas bien y alcanzar una buena y nueva Constitución que nos una y nos guie al bienestar y progreso.

Sebastián Torrealba

Exdiputado