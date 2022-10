Aterrizaje

SEÑOR DIRECTOR:

Mientras sigue la discusión constitucional, la ciudadanía requiere soluciones que poco se relacionan con antiguos modelos o nuevos paradigmas.

En educación no es la provisión estatal o privada un problema en sí mismo, sino la diferencia de calidad abismante entre quienes pueden pagar y aquellos que no. Así también, no es la preferencia por colegios particulares subvencionados un inconveniente, sino la pérdida de valor de la educación pública por falta de seguridad y exceso de violencia en sus establecimientos.

El derecho a la educación se puede garantizar en un Estado subsidiario o social de derecho, siempre que nuestros políticos sean capaces de aterrizar los verdaderos problemas y darles solución.

Francisca Figueroa P.

Investigadora de Acción Educar