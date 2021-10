“¿Ausencia de cambio climático?”

SEÑOR DIRECTOR

Miembros del equipo programático de Gabriel Boric criticaron mi columna dominical, que tenía por objeto visibilizar la poca relevancia que ha tenido el cambio climático en los debates presidenciales, siendo, a mí parecer, uno de los desafíos más relevantes que enfrenta nuestro país.

Me gustaría aclararle al equipo de Boric, pues claramente no fueron capaces de entender la columna, que mi reclamo no es a los candidatos presidenciales, sino a los organizadores de los debates. De hecho, por las redes sociales circula una petición para que se incluya el cambio climático en los debates presidenciales, que entre otros ha firmado Marcelo Mena, miembro del equipo de Yasna Provoste. Cuesta entender que una candidatura que dice posicionar la “lucha contra el colapso climático como eje estructural” de su programa esté conforme con la cobertura que hasta ahora le han dado los medios a este tema.

Finalmente, cuesta saber qué propone en definitiva el candidato Boric, pues en su página web hay una serie de propuestas programáticas, que, como bien dice la página, son ideas que “se están pensando en nuestras mesas de participación. Súmate y decidamos las propuestas de nuestro programa”; programa que no he podido encontrar todavía en ningún lugar.

Sylvia Eyzaguirre

Investigadora CEP