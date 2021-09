Barato hoy, caro mañana

SEÑOR DIRECTOR

En su columna del domingo, Sebastián Edwards afirma que existe consenso técnico sobre la implementación de una pensión básica universal (PBU). Esa afirmación es incorrecta. Una pensión universal es una mala idea.

Edwards afirma que hoy la PBU sería una política barata. Cierto, la PBU es una política barata hoy, pero extremadamente cara mañana. Chile hoy es un país joven, pero con uno de los envejecimientos más acelerados del mundo. Para 2050, el número de adultos mayores se más que duplicará y representarán uno de cada 4 chilenos. Esto hace que el costo de la PBU propuesta explote en el tiempo, llegando a comprometer uno de cada 5 pesos de recaudación fiscal para 2050.

¿Por qué una PBU es preferible a un subsidio sobre la pensión autofinanciada (APS)? El gran beneficio es que el subsidio a la pensión autofinanciada genera un impuesto al ahorro (a más ahorro menos subsidio), mientras que la PBU no. El principal defecto de la PBU es que su costo crece linealmente con el envejecimiento de la población, mientras que el de un subsidio a la pensión autofinanciada no. ¿Qué problema es más grande? En Chile, sin duda, el envejecimiento de la población. A Edwards no le gusta la herramienta de focalización del APS. Bien, mejoremos la herramienta, pero no comprometamos la solvencia fiscal futura de Chile para no usarla.

Francisco Cabezón

Estudiante doctorado, Princeton University