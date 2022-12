Biosimilares y sustentabilidad del sistema de salud

SEÑOR DIRECTOR:

La Semana Global de los Biosimilares fue una instancia para generar conciencia sobre el impacto de los biosimilares en la salud de las personas, y la sustentabilidad de los sistemas de salud. La OMS los describe como productos biológicos altamente similares en seguridad y eficacia a un producto biofarmacéutico innovador.

McKinsey estima que el costo para el desarrollo de un biosimilar está entre US$ 100 y 300 millones, muy por debajo del valor en investigación de los biofarmacéuticos innovadores (entre US$ 1.000 a 2.000 en investigación). Este último punto es de máxima relevancia, ya que el costo anual por paciente que utilizan productos innovadores (biofarmacéuticos) está en el rango de US$ 10.000-50.000 y en muchos países, el gasto en biofármacos representa más del 40% del presupuesto total en medicamentos. Y es por esto que los biosimilares generan competencia al medicamento innovador, permitiendo bajar costos y mejorar el acceso de los pacientes que padecen de enfermedades complejas.

Sin embargo, para que esto se concrete, la educación es crucial, tanto para los profesionales de la salud que deben recetarlo, como los pacientes que deben aceptarlos con plena confianza.

Desde que se aprobaron los biosimilares en la Unión Europea, se ha avanzado, pero todavía falta mucho. En Chile, ya han sido aprobados 21 registros sanitarios de biosimilares, por parte del ISP en base a la Norma Técnica Nº 170, de 2014 del Minsal y, a pesar de ello, su uso sigue siendo bajo.

La clave es aprender de los casos exitosos e intentar adaptar las buenas prácticas. Esto no solo permitirá hacer más sustentables económicamente los sistemas de salud, sino que, además, un mayor número de pacientes se beneficiarán de los avances de los biofármacos.

José Luis Cárdenas T.

Director Senior de Asuntos de Gobierno y Acceso para Latinoamérica Laboratorio Chile/Teva