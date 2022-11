SEÑOR DIRECTOR:

Cada vez más necesarias son hoy obras para embalsar el agua en Ñuble, al punto de pensar en graves consecuencias para la agricultura en la zona si no se hacen. Tenemos un proyecto como el embalse La Punilla, iniciativa recontra aprobada y apoyada transversalmente en todos los gobiernos, con beneficios, especialmente para pequeños agricultores, que éste parece un buen momento para concretar.

Leía un dato muy decidor días atrás sobre Ñuble: nuestra capacidad de regulación, es decir, si sumamos todas las obras capaces de “guardar” agua en la región, estamos cercanos a 30 millones de metros cúbicos. Nuestros vecinos, Bíobío, cuenta con casi 6.400 y Maule, con más de 3.200.

No es una “fría” cifra, solo basta recorrer algunos campos y no es difícil darse cuenta la necesidad de agua para sus cultivos y las “maromas” que deben hacer los agricultores para mantener sus predios. Solo basta abrir los ojos y darse cuenta que el momento es ahora, no mañana.

Jorge López

Agricultor de la Comuna de San Nicolás