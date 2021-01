Buena arquitectura para mejores ciudades

SEÑOR DIRECTOR

Quisiéramos agradecer la respuesta del subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, a la carta del arquitecto Cristóbal Fernández respecto de los proyectos de viviendas en el banco de suelos que el Ministerio tiene en carpeta. Nuestra inquietud, sin embargo, quisiéramos reforzarla manifestando que los proyectos en realidad se licitan y no son verdaderos concursos de arquitectura previos a una licitación. La evaluación de la calidad arquitectónica de lo licitado no tiene mayor peso frente al valor económico del proyecto en la selección final. Creemos que la calidad de las viviendas que se requieren con urgencia para las familias vulnerables no solo debe estar en buenas localizaciones, sino que deben ser, además, buenos proyectos y ser realizados en plazos que son urgentes para todos ellos.

Un buen concurso de arquitectura, abierto, informado y transparente, estamos ciertos que aseguraría una respuesta que iría en beneficio de los usuarios y del propio Estado que debe velar por bien atender las necesidades de los ciudadanos y cuidar los costos y plazos involucrados en cada proyecto.

Los tiempos de proyectos como la Villa Frei, la Villa Olímpica, la Remodelación República, entre tantos otros, que en las décadas de los 50 a los 70 generaron conjuntos habitacionales de gran calidad arquitectónica, fueron llamados por concurso de arquitectura primero y luego licitados para su construcción como debe hacerse y como se hace en los países desarrollados con muy buenos resultados que están a la vista y hoy quisiéramos imitar.

Manifestamos a las autoridades de los ministerios de Vivienda y Obras Públicas nuestra disposición para trabajar y buscar en conjunto una fórmula que logre como objetivo final tener mejores proyectos para mejores ciudades.

Juan Lund, Loreto Lyon, Cristóbal Fernández,

Agustín Infante, Humberto Eliash,

Tomás Villalón, Cristián Larraín,

Juan Sabbagh, Yves Besançon.

Comité de Arquitectura Institucional y Concursos del Colegio de Arquitectos de Chile