SEÑOR DIRECTOR:

Mediante Decreto Supremo Nº 33 del 27 de septiembre de 2024, se ha decretado la postergación por 18 meses de la caducidad de permisos de edificación que no han iniciado obras de construcción.

Gran medida, muy esperada por inmobiliarias y arquitectos, ya que de no haberse dictado este decreto, cientos de permisos cuya obtención requirió de miles de horas y decenas de trámites complejos, se habrían perdido.

Se agradece al Ministerio de Vivienda su aprobación y promulgación. Sin embargo, lo sucedido nos hace reflexionar y preguntarnos: ¿por qué un permiso de edificación caduca a los tres años de no iniciarse las obras?, ¿por qué tres años, por qué no cinco o diez o no caducar indefinidamente mientras no cambien las normas urbanísticas?

Las consecuencias de las caducidades de permisos son de todo tipo, sociales, económicas y ambientales, ya que los proyectos están directamente relacionados con el servicio hacia las personas que requieren viviendas, oficinas, hospitales etc.

Buena medida que podría perfeccionarse.

Yves Besançon Prats

Pastpresident de la Asoc. de Oficinas de Arquitectos