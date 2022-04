¿Calza? no, no calza

SEÑOR DIRECTOR:

Son habituales las acusaciones a la Convención Constitucional (CC) de estar “poseída” por un espíritu refundacional, por querer partir desde cero y no escuchar las opiniones de otros sectores. Frente a tales “desvaríos” se insiste que se “debería corregir lo malo y perfeccionar lo bueno”.

Esta visión no calza con afirmaciones de los adversarios de la CC que, como Ascanio Cavallo en su columna con el lapidario título “Materiales esparcidos por el suelo”, describe la situación actual como un “Parlamento anarquizado”, que se desafían las “certezas técnicas”, que se “mantiene la dinámica autodestructiva”, que ni la derecha logra controlar sus filas y que el conflicto en La Araucanía no hace sino agravarse. En los marcos de la más estricta racionalidad, la situación descrita no se resuelve con cambios menores.

Tampoco calza la afirmación de Matías Walker en entrevista el día sábado, cuando sostiene que “con el rechazo no se acaba el proceso constituyente”. ¿Cree realmente Walker que se alcanzarían los quórums supramayoritarios para reiniciar el proceso constituyente, si durante 40 años fue imposible cambiar los aspectos fundamentales de la Constitución del 80? Tan dudoso como ello es que existan en la derecha ideas para enfrentar de mejor manera el futuro cuando un destacado dirigente del sector ha señalado que la derecha se encuentra “en el momento de mayor desorientación y falta de liderazgos”.

Eugenio Rivera Urrutia

Fundación Chile 21 y Casa Común