Cambio climático: cada uno cuenta

SEÑOR DIRECTOR

La mirada del mundo se ha volcado al frío Glasgow donde se celebra la 26a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidos para hacer frente al Cambio Climático, con la presencia de muchos líderes mundiales. Es que se cumplen cinco años del Acuerdo de París, y corresponde la reevaluación de los compromisos de reducción de emisiones que cada país voluntariamente ha declarado. Y las noticias no son buenas: con lo ofrecido hasta hoy, el aumento de temperatura será de por lo menos 2,7°C, muy lejos del objetivo de 1,5°C. Esto a pesar de que el reciente informe del IPCC confirma que el calentamiento sigue su curso debido a las crecientes emisiones de GEI., y que las consecuencias serán catastróficas, como ya han experimentado diferentes países este mismo año.

Mitigarlo no es una obsesión de ambientalistas: el cambio climático afecta el modo de vida y el bienestar de todas las personas. El mundo que entregaremos a las nuevas generaciones no será el mismo, especialmente en países en desarrollo, pero tampoco para países ricos. Citando a la primera ministra de Barbados en la COP: “no hay prosperidad posible si la vida de 2/3 del mundo está amenazada”. Si hoy la migración por conflictos humanos es un desafío para los países receptores, solo imagine la situación con 10 veces más migrantes climáticos.

Pero aparte del tema utilitario, mitigar las emisiones es un tema ético. Citando nuevamente a la primera ministra: “el costo del cambio climático se mide en vidas”. No en grados, ni en metros de aumento de nivel del mar, ni en escuálidos osos polares. En vidas perdidas. Frente a este prospecto, muchos esperamos que los líderes mundiales se comprometan a mayores reducciones en la COP26. Pero eso no basta. Es nuestra responsabilidad actuar hoy: cada acción cuenta. La responsabilidad no es del “otro” (otro país, otra región, otras personas). La crisis sanitaria mostró que para superarla se necesita de la cooperación de todos los ciudadanos y de toda la comunidad internacional actuando coordinadamente. Lo mismo vale para afrontar el combate al cambio climático. Presionemos a los líderes actuales, y elijamos líderes comprometidos. Y hagamos nuestra parte. No queda tiempo.

Luis Abdón Cifuentes

Sebastián Vicuña

Escuela de Ingeniería UC y Centro de Cambio Global UC