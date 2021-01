Carne molida

Ocho argentinos, cinco chilenos, dos paraguayos y un uruguayo, un total de 16 entrenadores ha sido cesados en este infinito torneo 2020. Sólo cuatro sobreviven desde ese lejano febrero pasado cuando arrancó el campeonato: Gustavo Huerta en Cobresal, Juan Pablo Vojvoda en Unión Calera, Miguel Ramírez en Santiago Wanderers y Ariel Holan en Universidad Católica. Los otros han salido por todos los motivos imaginables; un par, Nicolás Larcamón y Eduardo Acevedo, escaparon de sus clubes en momentos críticos. El primero por un contrato mejor en México, y no le avisó a nadie, y el segundo para evitar tener un descenso en su currículo.

La última víctima fue inesperada. Siendo honestos, Unión Española venía cayéndose hacía rato, sumando apenas un triunfo en los últimos 12 partidos. Pero echar a Ronald Fuentes, tercero en la tabla y a sólo cuatro fechas del final del torneo, suena disparatado. Terminó la práctica del jueves en Santa Laura y a Fuentes lo llamaron de la oficina de Luis Baquedano. Ahí estaba Santiago Perdiguero, el presidente, en lo formal, del club. Le dijeron que venían mal, que no ganaban y que no veían una mejor posible. Acto seguido, lo echaron. Un mes antes le habían renovado. La decisión, claro, la tomó Jorge Segovia desde el extranjero. Dicen que un grupo de jugadores entraba con los zapatos al revés a la cancha, también que hay empresarios del fútbol que quieren comprar a Unión Española sin Ronald Fuentes adentro. Ya habrá tiempo de saber cuál es el motivo real.

Claro que los entrenadores defenestrados podrían aumentar esta semana. El lunes corrió el rumor muy fuerte de que, si la U pierde hoy con Coquimbo, Rafael Dudamel se va. El equipo no juega bien, no es misterio, además que se ha complicado mucho con un hipotético partido por la permanencia, debido que siguen pegados abajo en la tabla ponderada. El venezolano juega a las sillas musicales: cada semana cambia de esquema y de jugadores. Nadie sabe muy bien qué estilo tiene, de tenerlo. En el directorio de Azul & Azul el análisis es que, de haber esa definición por no caer a la B, Dudamel no lo gana. El miércoles en la noche hubo una reunión del directorio y decidieron respaldar al entrenador hasta el final del campeonato. En los códigos del fútbol: un ultimátum.