SEÑOR DIRECTOR

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) está llevando a cabo el proceso de renovación de permisos de operación de doce casinos de juego aplicando un proceso de adjudicación mediante la mayor oferta económica.

Ese procedimiento, sin perjuicio de la discrepancia legal respecto de cuál es el mecanismo correcto para la asignación de los permisos, tiene consecuencias negativas para el país que no han sido suficientemente destacadas. Me refiero a que los proyectos integrales adjudicados que han significado la construcción de infraestructura turística por más de 1.500 millones de dólares queden como “elefantes blancos”, ya que en el proceso en curso puede que se asignen los permisos a nuevos operadores de casinos en otras ubicaciones y donde no se exigen las obras del 2005, sino que la presentación de la mayor oferta económica.

Al adjudicarse por el mecanismo de la mayor oferta económica, dado que los recursos son finitos, se desincentiva la presentación de proyectos que efectivamente sean un aporte a la infraestructura turística del país, como sí ocurrió en el proceso de los años 2005-2006.

Al tenor de lo señalado, parece evidente que existe un riesgo elevado de que queden “elefantes blancos” a lo largo de todo el país.

Francisco Javier Leiva Vega

Ingeniero civil industrial

Ex superintendente de Casinos de Juego