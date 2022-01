Caso Djokovic

SEÑOR DIRECTOR

Me parece que el desenlace en Australia del caso del tenista número 1 del mundo, Novak Djokovic, de ser finalmente deportado por no estar vacunado contra el Covid-19 y, por ende, de no poder participar en el torneo del Grand Slam, es un muy buen ejemplo de que “ley pareja no es dura”, algo que a no pocos en nuestro país se les olvida frecuentemente.

Roberto Darrigrandi U.

Economista