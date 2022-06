Caso Metrogas

SEÑOR DIRECTOR:

El ex ministro de Energía declaró que la empresa Metrogas hizo trampa y actuó fraudulentamente al eludir una norma transitoria de la ley de gas, lo que le permitió evitar la fijación de tarifas de la autoridad. Es una situación que no es generalizada a la industria, pero que realizó la principal distribuidora de gas del país.

Como se sabe, un estudio de la FNE reveló que Metrogas usó un ardid para cumplir la ley al crear una empresa integrada verticalmente. Esto le permitió disminuir su rentabilidad, lo que hubiera gatillado la fijación de precios. Es parecido al problema del lucro en las universidades.

Hacia el futuro, se ha propuesto evitar la “trampa” y subsanar el problema con un cambio a la ley, que calcule la rentabilidad del grupo económico, integrado como un todo, sin resquicios.

El problema es lo ya cobrado. Es decir, el precio que no se hubiera pagado por los usuarios si se hubieran fijado tarifas. Calcular el daño no es fácil, como lo muestra la FNE. Para resolver ese problema, una asociación de consumidores inició dos acciones. Una demanda por infringir la ley del consumidor y otra por incumplir la ley de competencia. En cualquier caso, una indemnización de perjuicios llegará después de años de litigar. Recordemos que en el caso Farmacias, una de las empresas aún no paga los daños que estableció el tribunal, a diez años desde que la Corte Suprema confirmó su participación en el cartel.

Como determinar el daño es complejo, en el Derecho Comparado se ha propuesto obligar al monopolio a restituir las ganancias obtenidas ilícitamente, que puede ser una alternativa a explorar ante los tribunales especializados.

Francisco Agüero Vargas

Profesor. Director RegCom, Derecho, U. de Chile