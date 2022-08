Cherry picking urbano

Por Ricardo Abuauad, Decano Campus Creativo UNAB y profesor UC

“Cherry picking”, protestó el Presidente Boric ante la pregunta sobre lo que se habría hecho mal en el control de la delincuencia. ¿Fueron los datos seleccionados sesgadamente para ilustrar un escenario catastrófico? ¿Hay o no más violencia en nuestras ciudades? ¿Y, en una mirada más amplia, atraviesan nuestras ciudades una crisis de la que hay que hacerse cargo, o más bien se trata de leer de otra forma los indicadores para tener una lectura positiva e indulgente de lo que pasa en ellas?

¿Datos de delincuencia? La Enusc muestra que la tasa de victimización venía a la baja desde 2018, con un mínimo en el 2021, mientras que entre mayo y julio de 2022 los robos violentos subieron un 60% y los homicidios un 34%. Si bien Prevención del Delito indicó que entre mayo y julio las encerronas y portonazos bajaron en 7,5%, Carabineros (STOP) dice que esos delitos aumentaron en un 110% con respecto a 2021. En ese periodo, el robo violento presentó un aumento de 121%. La percepción del aumento de la inseguridad llegó a 86,9 puntos porcentuales, superando al año pasado. A fines del 2021, solo el 41% de la población se sentía segura caminando sola (el dato de México, conocido por la sensación de inseguridad, es de 42%).

¿Pérdida de empleos y empresas en los cascos históricos? Según Georesearch, entre octubre del 2019 y mayo del 2022 han dejado de operar 747 comercios establecidos en el centro de Santiago, con el mayor porcentaje de cierre en los últimos 12 meses. ¿Datos de personas en situación de calle? A fines de junio de este año, y para los últimos 36 meses, el aumento era del 39%.

¿Datos de déficit de viviendas? Según el Plan de Emergencia Habitacional 2022 del Minvu, esta necesidad se cifra en 643.000 para este año. Según Déficit Cero y la UC, de ese número un 84,4% corresponde a viviendas irrecuperables, hogares hacinados y familias allegadas, mientras 12,7% vive en campamentos y casi un 3% en situación de calle. ¿Datos de migración irregular? Según el SJM, la cifra aumentó 20 veces en cuatro años.

¿Otros datos preocupantes? La venta de autos nuevos en Chile llega a un crecimiento del 20% en 2022, lo que agrava la congestión y contaminación.

Aunque los datos de los últimos años se distorsionen por estallido y pandemia, sobran los indicadores alarmantes. No hace falta ser experto para constatar que nuestras ciudades atraviesan una crisis medioambiental, de vivienda, de comercio ambulante, de movilidad, de convivencia en el espacio público, de personas en carpas, de seguridad, de rayados, de daño patrimonial. La clave no está en buscar datos que muestren que no es así, sino en asumirlo. No es “cherry picking” urbano: la recuperación necesita autoridades conscientes de la gravedad del problema, y que desde ahí lideren un proceso de cambio capaz de convocar y dar confianza. Porque la calidad de vida en nuestras ciudades es un asunto central, y no es posible hacerse cargo de ellas sin antes tener un diagnóstico claro, y entenderlo como una oportunidad de mejora.