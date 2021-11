Cierre del comercio más temprano

SEÑOR DIRECTOR

Esta semana se aprobó en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado la idea de legislar sobre el proyecto que posibilitaría el cierre del comercio a las 19 horas. Como representantes del sector que da empleo a más de un millón y medio de trabajadores, entendemos que la vida familiar es un derecho que hay que proteger, pero al mismo tiempo nos preocupa que se ponga una camisa de fuerza a un rubro que debe aún recuperar 84 mil empleos formales, legislando en base a hábitos y horarios que no necesariamente permanecerán una vez superada la crisis sanitaria. En efecto, resulta difícil predecir lo que sucederá con los consumidores post Covid-19, y aún más irresponsable es diseñar políticas públicas sobre esos escenarios.

Desde el inicio del debate en torno al horario de cierre, hemos expresado estar absolutamente disponibles a trabajar con todos los actores involucrados y representativos. Es parte del ADN de los gremios dialogar y llegar a acuerdos. No nos identifican las caricaturas que pretenden situarnos en una lógica de enfrentamiento, pues en momentos tan cruciales como el actual, el diálogo social es la manera en que sociedades maduras logran mejores leyes para todos. Es por ello que valoramos la instauración de una mesa técnica antes de iniciar la discusión en particular de la iniciativa, no obstante, consideramos que ese debió haber sido el punto de partida.

Avanzar en una mejor calidad de vida para todos los trabajadores del país y no solo los del comercio, debe ser una prioridad país. Desde la CNC, con toda su diversidad de empresas y gremios asociados, estaremos siempre disponibles para ello.

María Ignacia Rodríguez

Secretaria general de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC)