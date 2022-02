SEÑOR DIRECTOR

Permítame recomendar estos días estivales la lectura de los clásicos. Es en ellos que podemos encontrar claves que han servido a otras generaciones para tiempos de cambio.

Los clásicos nos hablan de amor, amistad, política, justicia, en fin, de humanidad. Stefan Zweig bellamente nos recuerda su importancia: “Leo a Montaigne y tengo la impresión de que, en sus páginas, está mejor pensado y expresado, con más claridad y nitidez, lo que constituye la preocupación más profunda de mi alma. Hay en esas páginas un ‘tú’ en el que se refleja mi ‘yo’. No tengo delante un libro, una literatura, una filosofía, sino a un hombre del que soy hermano: un hombre que me aconseja, que me consuela y traba amistad conmigo. El papel impreso desaparece en la penumbra de la habitación, porque un extraño ha entrado en mi casa. Pero ya no es un extraño, sino alguien a quien siento como amigo. Cuatrocientos años se han disipado como el humo”.

Gonzalo Vidueira Mociño

Abogado