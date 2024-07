Codelco preocupante

SEÑOR DIRECTOR:

Resultan paradójicos e incluso inconsecuentes los resultados que está obteniendo actualmente Codelco en relación con los precios en que se está transando el cobre, y totalmente descorrelacionados con el ciclo de rentabilidades que se obtuvieron entre 2011 y 2012, cuando se tuvo un ciclo de precios altos pero incluso inferiores a los actuales. Cómo es posible que con un precio actual del cobre por sobre US$ 4,5 la libra se estén teniendo pérdidas y simplemente no se haga nada.

A diciembre de 2023, Codelco tiene pérdidas por US$ 591 millones, y a marzo de 2024, una ganancia de US$ 172 millones, pero solo porque tiene una diferencia de cambio positiva de US$ 330 millones; de lo contrario, los resultados serían negativos. A eso se suma que la deuda financiera está superando los US$ 22.200 millones (sin considerar proveedores y pasivos por arrendamientos), es decir, US$ 2.000 millones adicionales a los reportados en diciembre.

Si sumamos proveedores y otras obligaciones, se llega a marzo con una deuda de US$ 24.200 millones. Ahora, dependiendo de cuándo contabilizan las deudas con los proveedores, esto podría superar los US$ 26.000 millones. Si miramos 2012, donde el precio del cobre estuvo bordeando los US$ 4,0 la libra, la rentabilidad fue de 24,43%, y ahora, con un precio superior, están con pérdidas.

Jorge E. Berríos Vogel

Director Diplomado en Finanzas FEN U. de Chile