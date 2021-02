Colegio de Profesores en La Moneda

SEÑOR DIRECTOR

Envío esta carta para desmentir, de forma categórica, una afirmación que el diario emitió a través de la nota “Dos telefonazos cruciales y un ministro que casi lo echa a perder: cómo se firmó la paz gobierno-profesores por el regreso a clases”.

En dicho artículo se asegura que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, habría realizado diversas gestiones telefónicas conmigo para asegurar la presencia del actual presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz, en la cita presidencial para analizar un posible retorno presencial a clases este 1 de marzo. Debo aclarar que yo jamás he participado de esas “gestiones” que se describen. De hecho, no he hablado con el ministro de Educación desde que dejé mi cargo en la presidencia del gremio docente, a inicios de este año. No es mi estilo participar de gestiones poco transparentes y a espaldas de mis colegas, no sería ético.

Entiendo que el colega Carlos Díaz asistió a dicha reunión tras haberlo analizado en el actual directorio nacional del gremio, y en el cual no tuve injerencia alguna, sencillamente porque no sería pertinente. No se necesita de “telefonazos” hoy en el Colegio de Profesoras y Profesores, porque tenemos la suficiente autonomía para definir lo que hacemos o no de manera colectiva.

Mario Aguilar

Ex presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile