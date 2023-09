Columna de Anice Saud y Carolina Velasco: ¿Qué quieren las personas en salud?

La segunda versión de la encuesta “Chile nos habla” de la Universidad San Sebastián, abordó la salud permitiéndonos reflexionar sobre al menos dos principales aspectos. Primero, los chilenos, a diferencia de lo que a veces se puede interpretar de la discusión “pública”, prefieren los acuerdos y la participación de todos los sectores en la búsqueda de soluciones. En sus respuestas las personas consideran que el gobierno (60%), pero también las asociaciones gremiales (42%), así como el Congreso (36%), son los principales responsables de buscar una solución a la situación actual de la salud privada. Asimismo, que el Poder Ejecutivo debería abrirse a modificaciones en su proyecto de ley para buscar un acuerdo con los distintos sectores. Junto con lo anterior, en el ámbito del financiamiento de la salud, 8 de cada 10 encuestados quiere poder elegir quién administra sus recursos, entre/incluyendo opciones públicas y privadas.

Un segundo aspecto, y que puede ayudar a disminuir la permanente insatisfacción de las personas con el sistema de salud, es entender lo que las personas esperan del sistema o lo que las personas sienten que tienen derecho. Esta reflexión surge de la revisión de respuestas que en un principio parecen contradictorias, pero que, miradas en conjunto y desde la perspectiva del usuario, no lo son. Por una parte, la población señala como las dos acciones más importantes para mejorar el sistema de salud, aquellas relacionadas con la oportunidad en la atención -74% menciona aumentar la dotación de especialistas y 63,5% reducir las listas de espera. No obstante, solo 30% de la población está de acuerdo con pagar más por atenderse de forma oportuna con menos días de espera-. Por otra parte, 8 de cada 10 personas quiere elegir al profesional, centro, hospital y laboratorio al que acudir; no obstante, solo 25% está de acuerdo con pagar un mayor monto para poder elegir el establecimiento y profesional para atenderse.

¿Cómo conciliar estas aparentes incoherencias? Una opción es que las personas consideren que tanto la atención oportuna como la elección del prestador sean derechos incorporados dentro del sistema de salud actual, y que no están dispuestos a pagar más, porque entienden que deberían garantizarse con el actual financiamiento. Ello se condice con la evidencia sobre la necesidad de un mejor uso de los recursos actuales. Por ejemplo, el IPSUSS, de la Universidad San Sebastián ha analizado el uso de los pabellones quirúrgicos de hospitales estatales, con datos reportados por los propios recintos de salud. El trabajo concluye que cerca de un 40% del tiempo los pabellones no se usan para cirugías y que, de hacerlo, se podrían resolver gran parte o todas (dependiendo de la intensidad de uso) las cirugías no GES en espera. Las personas perciben esta realidad y exigen entonces una mejor gestión por parte de quienes administran los recursos y proveen los servicios de salud.

En momentos en que la salud está en la palestra, resulta importante considerar la voz de la ciudadanía.

Por Anice Saud, Centro de Políticas Públicas USS, y Carolina Velasco, Instituto de Políticas Públicas en Salud USS