Columna de Bernardo Lara: Argumento promedio

La gran expansión universitaria de los últimos 20 años ha puesto sobre la mesa el debate sobre el mercado laboral para los titulados universitarios. Al respecto, la base de datos mifuturo.cl muestra un alza de los ingresos laborales de los recién titulados entre el 2012 y el 2022. Asimismo, el mercado laboral habría sido capaz de absorber a un gran número de recién titulados. Sin embargo, en su análisis el columnista y antropólogo social del IES, Pablo Ortúzar, insiste en una lógica de inflación monetaria para la educación. En particular, critica las estadísticas presentadas acusando una obsesión de los economistas con “los promedios”. Más allá de comentar el atajo retórico, esto es una buena oportunidad para abrir y entender dichos “promedios”.

En particular, los “promedios” en discusión incluyen a muchísimas universidades, carreras y alumnos (acá no estamos hablando de un promedio de dos personas). Ahí está una clave para entender el incremento de salarios de los titulados: las universidades, las carreras y los alumnos no son los mismos entre 2010 y 2022. Las dinámicas institucionales han provocado el cierre de aquellas universidades de baja calidad y la expansión de las universidades de mayor calidad en casi 10.000 estudiantes de primer año. Asimismo, la oferta de las universidades y la demanda de los estudiantes se han movido hacia carreras de mayores ingresos. Efectivamente, los datos muestran que las carreras que disminuyeron el número de titulados desde el 2010, tienen ingresos menores en un 27% en comparación con aquellas que aumentaron el número de titulados. En resumen, los promedios capturan que las universidades y las carreras han mejorado.

Por otra parte, los “promedios” también incluyen a diferentes estudiantes. Una crítica a ellos es que el promedio solo reflejaría a unos pocos profesionales con increíbles incrementos de ingresos. Afortunadamente, la base de mifuturo.cl también incluye diferentes estadísticas sobre el ingreso de los titulados. Un dato atractivo es la mediana, pues muestra lo que pasa justo “al medio”. La mediana de ingreso de los titulados creció un 39% entre 2012 y 2022. Nuevamente, los datos contradicen a la gran devaluación del valor de los títulos. De hecho, también indican una importante alza del ingreso laboral en el percentil 25.

En definitiva, los datos nos están indicando una cosa: en su masificación, el sistema universitario ha logrado consolidarse. Nuestro mercado laboral ha sido capaz de entregar oportunidades a muchos titulados de primera generación universitaria. Esto lo reafirman la investigadora Loreto Cox y el Núcleo Milenio para el Estudio de Desajustes del Mercado Laboral. Los datos, al fin y al cabo, no son catastrofistas irracionales como algunos columnistas.

Bernardo Lara, académico de la Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez.