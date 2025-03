Columna de Cristián Valdivieso: Del ¡seguimos! al ¿quién quiere seguir?

Parte de la izquierda parece haber entrado en la misma dinámica de autoflagelación que consume a la derecha. La reforma previsional que el gobierno de Gabriel Boric impulsó y promulgó este jueves se ha transformado en un motivo de tensión e incluso de vergüenza en parte de su coalición. En lugar de abrazarla como el gran legado del gobierno, sectores del Frente Amplio y el PC han preferido que sean otros quienes bailen cumbia con la ministra Jara durante la promulgación de la reforma.

Quizá eso explique por qué entre quienes gritaban “seguimos” en la campaña de 2021 ahora no haya nadie dispuesto a tomar la posta de Boric. La parálisis en lo que alguna vez se denominó Apruebo Dignidad es evidente: no hay un candidato disponible, no hay un relato de continuidad y escasea las ganas de defender lo que el gobierno ha hecho.

La semana pasada, tanto el FA como el PC intentaron definir a su candidato presidencial sin éxito, postergando la decisión para este fin de semana. Parece que nadie quiere asumir el desafío o que nadie está dispuesto a defender un legado cuyo eje central ha sido una reforma de pensiones que prioriza la capitalización individual, la libertad de elección y el mercado en lugar del reparto, la solidaridad y un rol preponderante del Estado.

Hasta ahora, en el FA, Vodanovic, Sánchez y Winter han declinado tomar el testigo, mientras que en el PC la indecisión es evidente: Jeannette Jara, clave en la reforma previsional es vista con recelo dentro de su partido precisamente por haber liderado un cambio que el PC nunca compartió. Daniel Jadue, en tanto, quien ha criticado duramente la reforma, sigue siendo una carta dentro del PC.

La estocada final a esa incomodidad vino desde un lugar insospechado. José Piñera, el creador del sistema de AFP, calificó la reforma como un triunfo histórico, destacando que por primera vez un gobierno de izquierda había validado en democracia el modelo previsional diseñado en dictadura. Para el padre de las AFP, la reforma fue la confirmación de que su sistema no solo sobrevivió, sino que se expandió.

La paradoja es evidente: la mayor victoria legislativa del gobierno es, a la vez, para algunos su mayor derrota simbólica. Esto explica tanta crítica en sordina entre las filas oficialistas, y por qué el PC, a través de Daniel Jadue, ha arremetido contra la reforma como si fuera una claudicación total. Las críticas anónimas desde el PC contra Jara reporteadas por La Tercera son solo la punta del iceberg. Y pese a que muchos acompañaron a la ministra durante la promulgación de la reforma, es fácil imaginar el nivel de descontento dentro de sectores de la izquierda con una reforma que está en las antípodas de lo que algún día ofrecieron a sus bases.

Está por verse si este fin de semana sale humo blanco y ánimo de un “¡seguimos!” entre los partidos originarios del gobierno. Lo que sí está claro es que quien finalmente tome el testigo tendrá como tarea defender con orgullo una reforma que José Piñera abraza como propia.

Por Cristián Valdivieso, director de Criteria