Columna de Enrique Navarro: Expertos y Constitución

Sesión 72º, Sala. 1. Oficio de S.E. el Presidente de la República, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42, inciso primero, de la Constitución Política de la República, por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, en la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío. 2. Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, con el objeto de ampliar el permiso laboral para ejercer el derecho a sufragio. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, rendido. Discusión pendiente. Boletín No 15171-06. 3. Proyecto de ley, iniciado en moción, que interpreta el Código del Trabajo para fortalecer los derechos de los dirigentes sindicales. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Segundo Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Diputado informante, el señor Andrés Giordano. Boletín No 14685-13. 4. Proyecto de ley, iniciado en moción, que declara el 26 de junio de cada año como el Día de Concientización sobre la Esclerosis Múltiple. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Segundo Informe de la Comisión de Salud. Diputado informante, el señor Patricio Rosas. Boletín No 14500-11 Fotos:- Johanna Zárate Pérez.