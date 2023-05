Columna de Gabriel Zaliasnik: Amnesia política

En Chile tenemos la infinita capacidad de olvidar con facilidad hechos y actuaciones del pasado, por breve que sea el tiempo transcurrido. En alguna medida deliberadamente preferimos no recordar aquello que puede resultar inconveniente.

Afirmo lo anterior pues, hace solo tres años, mientras el gobierno de entonces enfrentaba con decisión la pandemia de Covid-19, la presidenta del Colegio Médico Izkia Siches atacaba arteramente al ministro de Salud. A esa fecha ya se advertía el uso político de la pandemia y el propósito de la Sra. Siches de emplear como trampolín político su cargo. Así, en lugar de contribuir al buen manejo de la difícil situación, prefería profitar del miedo en la sociedad. Por ello, tras reunirse con el ministro del Interior de ese momento auguraba que en Chile “vamos a tener problemas con las bolsas de fallecidos”.

Ahora, cuando Chile enfrenta graves problemas con la circulación de distintos virus respiratorios y cuando parece pasar inadvertido el mal manejo de la campaña de vacunación de influenza a cargo del actual gobierno, es bueno recordar las palabras que con desmesura profirió Siches. Con la perspectiva del tiempo transcurrido resulta importante salir de esa amnesia selectiva, relevar la forma exitosa como se enfrentó aquel difícil escenario, y recordar a quienes no estuvieron a la altura de lo que el país necesitaba.

En este sentido, no debe pasar desapercibido un mensaje del Presidente de la República en Twitter el 9 de mayo pasado, destacando el hecho que por primera vez no habían fallecidos que reportar a causa del Covid, y felicitando a las autoridades del gobierno anterior por el manejo de la pandemia. Lo anterior no es menor. En el fondo, el peso de la realidad se impuso a la ideología y a los propósitos políticos que en su tiempo animaron el actuar de muchos. A ello se suma otro hito que ha sido igualmente poco difundido: el informe “Impactos del Covid-19 en la mortalidad de Chile durante 2020. Una mirada demográfica y de salud”, realizado por el INE y el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Minsal (DEIS). En él se entregó un análisis demográfico de mortalidad durante 2020, a partir de los efectos de la pandemia Covid-19, revelando que el Minsal en lugar de informar menos casos de fallecimientos por Covid de los que realmente se tenía registro, había informado un número casi 15% superior al definitivo.

En palabras sencillas, una de las principales falsas imputaciones contra el entonces ministro Mañalich -la supuesta manipulación de datos respecto al conteo de fallecidos provocando un control errático de la pandemia- se derrumbó, sin que hasta la fecha se conozcan excusas públicas de quienes lo cuestionaron. Parece que ahora la amnesia política es la nueva pandemia.

Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal, Facultad de Derecho, Universidad de Chile