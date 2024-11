Columna de Gabriela Clivio: Apenas una coincidencia

En el año 2023, la economía de Uruguay, afectada por una gravísima sequía (algo completamente exógeno), creció apenas un 0,4%. Para este año 2024, dado el dinamismo de las exportaciones y el consumo privado, se espera un crecimiento de 3,2%. Sin embargo, la menor expansión del año anterior le pasó la cuenta al Partido Nacional, que perdió las elecciones en segunda vuelta. Así, a pesar de que durante el gobierno del Presidente Lacalle la población no sufrió ni un solo día de cuarentena en pandemia, no padeció restricción alguna de movimiento y fue testigo de como quienes estaban a cargo del gobierno se bajaban sus sueldos para financiar las ayudas, dio como ganador al candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi. ¿Qué tiene que ver el Frente Amplio de Uruguay con el Frente Amplio de Chile? Absolutamente nada, solamente es una coincidencia de nombre.

Orsi se presentó como un candidato moderado (todo lo contrario de quienes buscaban “meterle ruido al sistema”) y centró su campaña en atraer inversiones, impulsar el crecimiento económico (algo que no está presente en la agenda económica en Chile), mejorar las habilidades de los trabajadores, todo esto sin aumentar los impuestos (algo que por cierto está lejos de ser un objetivo del gobierno de Chile en la actualidad). Orsi, también propuso fortalecer la cooperación con Europa en la lucha contra el narcotráfico y aumentar los recursos para el sistema penitenciario haciéndose eco del problema de la seguridad pública (otro tema en el que estamos al debe).

Es decir, que al contrario de Chile, donde el crecimiento está debilitado y el tema tributario es recurrente, en Uruguay no se buscarán cambios en esta materia a pesar de que la última reforma tributaria se implementó en el año 2007. Recién con dicha reforma se introdujo en el país el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El IRPF que es, al igual que en Chile, un impuesto progresivo, con ocho tramos y tasas que varían desde 0% hasta el 36% pero el 70% de la población no está sujeta al pago de este impuesto. En Chile, mientras tanto, la tasa máxima del impuesto de segunda categoría alcanza al 40% y el 75% de la población está exenta del pago del impuesto. Con respecto al impuesto a la renta, las empresas, están sujetas al Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas o IRAE cuya tasa es de 25%. Las rentas de fuente extranjera no están sujetas a estos impuestos, salvo excepciones específicas. Mientras tanto en Chile, el impuesto de primera categoría es de 27% y hasta hace poco se consideraba aumentar dicha tasa.

En julio del año 2021, luego de padecer años atado al Mercosur, Uruguay anunció su intención de negociar acuerdos comerciales por fuera de dicho bloque, y adoptó una estrategia de inserción internacional para diversificar sus relaciones comerciales y fortalecer su presencia en el mercado global. En Chile, mientras tanto, el Frente Amplio local buscaba deshacer lo andado, y transitar en la dirección contraria avanzando en una mayor integración regional, llegándose incluso a hablar de moneda común. Solo una coincidencia de nombre; Uruguay acaba de votar en contra de modificar el sistema de pensiones.

Por Gabriela Clivio, economista y académica