Columna de Gabriela Clivio: No hay peor sordo que el que no quiere oír

El martes se realizó el X Encuentro Anual del Comercio 2023. En la oportunidad se presentó el segundo volumen de un libro que escribimos conjuntamente, varios economistas, 3 C en nuestro sistema tributario: confianza, crecimiento y competitividad. El primer tomo de la publicación ya se había dado a conocer en abril. Sin embargo, esta vez, el timing y el tema del encuentro no pudo ser mejor, no solo por la urgencia de retomar el crecimiento sino porque, además, el fin de semana se publicó una excelente entrevista a quien presidiera la Comisión de Expertos convocada por el Presidente Boric para estimar el impacto en la recaudación derivada del mayor crecimiento económico. No solo las cifras a las que llegó la Comisión coinciden con las que manejábamos a nivel de expertos, sino que Manuel Marfán menciona también que “a la larga subir impuestos es un pésimo negocio, es lo que más afecta al crecimiento”. Lo anterior es algo que hace varios meses repetimos los integrantes de la Comisión Tributaria, entre los cuales me incluyo, pero que lamentablemente no ha sido escuchado.

El presidente de la asociación gremial, José Pakomio, al realizar su exposición señaló la urgencia de volver a crecer. Y luego le tocó el turno al Presidente, quien más allá de bromear sobre su rutina de ejercicios, llamó al diálogo y se refirió al rol que jugó la oposición durante el gobierno anterior. Insólitamente, como si se tratara de un diálogo de sordos, volvió a insistir en que “hay que poner esa misma pasión (por retomar el crecimiento), en una sociedad más justa que lleve al bienestar a todos los habitantes de la patria”. No solo fue un mensaje subliminal, sino que todos sabemos que el relato oficial de una sociedad más justa viene siempre asociado a un alza de los tributos.

El presidente de la CNC mencionó en su alocución que “es el crecimiento y solo el crecimiento lo que crea las verdaderas oportunidades” y agregó que “para lograrlo, se requiere más que solo buena voluntad”. Algo que contrasta con las ventas que no repuntan y la confianza de los consumidores que se mantienen en niveles pesimistas, con un complicado mercado laboral y una fuerte caída en los proyectos inmobiliarios. Sin embargo, el Presidente Boric si bien dijo compartir “la preocupación central del crecimiento y terminar con el estancamiento productivo”, indicó que las noticias comienzan a ser más auspiciosas y que “todo indica que vamos a evitar cifras rojas para 2023″, a pesar de la opinión de los expertos recogida en las proyecciones del Banco Central. Para finalizar, llamó a avanzar en la aprobación de la reforma de pensiones y lograr un acuerdo en el pacto fiscal que es un nuevo nombre y apellido para una reforma tributaria.

Me pregunto, cómo puede funcionar un diálogo, donde a pesar de las conclusiones de una comisión se sigue haciendo oídos sordos a las opiniones de los expertos, como si las doctrinas o ideas crearan realidades cuando son los hechos los que finalmente importan y no las palabras. Tras una década de reformas tributarias seguimos estancados. Claramente, no hay peor sordo que el que no quiere oír.

Por Gabriela Clivio, economista y académica