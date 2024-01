Columna de Ian Bremmer: Estados Unidos contra sí mismo

Por Ian Bremmer, presidente y fundador de Eurasia Group y GZero Media

Si bien el Ejército y la economía de Estados Unidos siguen siendo excepcionalmente fuertes, su sistema político es más disfuncional que el de cualquier otra democracia industrial avanzada. En 2024, las elecciones presidenciales estadounidenses y las divisiones políticas que éstas exacerban pondrán a prueba la resiliencia de la democracia estadounidense como nada que Estados Unidos haya experimentado en más de 150 años.

El sistema político estadounidense está notablemente dividido y la confianza pública en sus instituciones centrales (en particular el Congreso, el poder judicial y los medios de comunicación) está en mínimos históricos. Si a esto le añadimos desinformación amplificada algorítmicamente, los estadounidenses ya no creen en un conjunto común de hechos establecidos sobre su nación y el mundo. Los probables candidatos presidenciales de los dos partidos principales son ampliamente considerados no aptos para el cargo. Donald Trump enfrenta docenas de cargos por delitos graves, muchos de ellos directamente relacionados con acciones tomadas durante su presidencia. El presidente Joe Biden tendría 86 años al finalizar su segundo mandato. Una clara mayoría de estadounidenses no quiere que ninguno de los dos lidere la nación.

El resentimiento partidista aumentará en el período previo a las elecciones. Desde el momento en que (casi con seguridad) consiga la nominación presidencial de su partido, Trump se apropiará de la política republicana y estadounidense, ya que incluso los republicanos más reacios en el Congreso (y la mayoría de los medios de comunicación conservadores, grupos de activistas e intereses adinerados) se alinearán detrás de él. Sus pronunciamientos políticos, por extravagantes que sean, cambiarán la narrativa nacional y darán forma a la dirección política en el Capitolio y en los parlamentos de todo el país. El resultado será aún más extremismo político, división y estancamiento.

Donald Trump habla con la fiscal general de Iowa, Brenna Bird, durante el caucus republicano en Des Moines, Iowa, el 15 de enero de 2024. Foto: Reuters

Sabiendo que se enfrenta a una pena de prisión si pierde en noviembre, Trump utilizará su plataforma en línea, su control del Partido Republicano y sus conexiones con medios amigos para deslegitimar tanto el sistema de justicia que lo procesa como la integridad de las elecciones mismas. Su capacidad para presentarse como un mártir populista y sus afirmaciones preventivas de fraude electoral encontrarán una audiencia receptiva entre los estadounidenses conservadores. Estos esfuerzos no paralizarán el proceso electoral, pero seguramente persuadirán a muchos de sus partidarios a dudar de la legitimidad del resultado electoral, un problema exacerbado por la desinformación alimentada por la IA y las cámaras de eco de las redes sociales.

En un mundo acosado por la guerra y la debilidad económica, la perspectiva de una victoria de Trump debilitará la posición de Estados Unidos en el escenario global a medida que los legisladores republicanos adopten sus posiciones en política exterior y mientras los aliados y adversarios de Estados Unidos se protejan contra sus probables políticas.

Incluso antes de que se decidan las elecciones, el apoyo de Estados Unidos a Ucrania enfrentará vientos en contra más fuertes en el Congreso, lo que tensará la alianza transatlántica y dejará en la estacada a los ucranianos y a sus partidarios europeos de primera línea. Kiev tomará medidas cada vez más imprudentes para lograr los mayores avances posibles antes de que el próximo presidente asuma el cargo, mientras que las esperanzas de Vladimir Putin de un fin definitivo a la ayuda estadounidense en 2025 reforzarán la determinación de Rusia de seguir luchando.

En Medio Oriente, el destacado apoyo de Trump a Israel y su enfoque agresivo hacia Irán limitarán el espacio político de Biden para maniobrar políticas. La presión de los republicanos en el Congreso hará que a Biden le resulte políticamente más difícil preservar el “deshielo” en las relaciones con China este año. La sombra de Trump llevará a los aliados y adversarios de Estados Unidos a prepararse para su regreso al cargo, con consecuencias desestabilizadoras mucho antes del día de la toma de posesión.

Si Trump gana las elecciones, Biden cederá. Pero si bien es menos probable que los líderes demócratas afirmen que las elecciones estuvieron “amañadas” que el expresidente, seguirán tratando a Trump como ilegítimo, creyendo que debería estar en prisión. La respuesta en las principales ciudades sería una repetición de las protestas callejeras masivas durante la transición presidencial de 2016, pero en un país ahora aún más amargamente dividido y con más demócratas convencidos de que Trump 2.0 amenaza el futuro de la democracia estadounidense. Ya sea impulsada por enfrentamientos con contramanifestantes, elementos extremistas o malos actores oportunistas, la violencia generalizada es un riesgo real.

La oficina de la AFL-CIO de New Hampshire prepara carteles que promueven la campaña de inscripción para poner el nombre del presidente estadounidense Joe Biden en la boleta primaria demócrata de New Hampshire en Hooksett, el 15 de enero de 2024. Foto: Reuters

Si Trump pierde, hará todo lo que esté en su poder, legal o ilegal, para impugnar el resultado e impugnar la legitimidad del proceso. Como retador, tendría menos opciones para cuestionar los resultados que las que tuvo como presidente en 2020. Pero eso no le impedirá intentarlo, especialmente si enfrenta la posibilidad real de ir a prisión. Volverá a alegar fraude masivo. Incitará campañas de intimidación generalizadas contra trabajadores electorales y secretarios de estado tanto en los estados rojos como en los azules, exigiendo que “encuentren” votos adicionales para él. Se apoyará fuertemente en los gobernadores republicanos para que presenten listas de electores republicanos en los estados que ganaron los demócratas. Presionará a los senadores y representantes republicanos para que descalifiquen los votos del colegio electoral demócrata. Es probable que ninguna de estas tácticas tenga éxito, pero infligirán más daño a la ya baja confianza pública en la integridad de las instituciones democráticas de Estados Unidos.

Salvo una improbable victoria demócrata, los republicanos considerarán ilegítima una victoria de Biden, alegando que las elecciones fueron “robadas” o que investigaciones con motivaciones políticas hicieron más difícil para Trump la campaña. Verán el encarcelamiento de Trump como un caso de persecución política. Si bien la violencia a gran escala es menos probable en este entorno, la división política de Estados Unidos se profundizaría y la fragmentación de la nación en estados, ciudades y pueblos rojos versus azules se aceleraría, politizando aún más las decisiones sobre dónde vivir, hacer negocios e invertir.

Estados Unidos ya es la democracia industrial avanzada más dividida y disfuncional del mundo. Las elecciones de 2024 exacerbarán este problema sin importar quién gane. Dado que el resultado de la votación es esencialmente una moneda al aire (al menos por ahora), la única certeza es que el daño continuo al tejido social, las instituciones políticas y la posición internacional de Estados Unidos.