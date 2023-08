Columna de Patricio Morales: Gobernar juntos, una nueva etapa

¿Cómo se gobierna en coalición?, ¿cómo dirigentes y partidos colaboramos para gobernar? No basta un programa de gobierno, una estrategia y una gestión pública. El arte de gobernar implica ir construyendo un escenario de cooperación en el sistema político y en las diferentes capas de nuestra sociedad.

El último cambio de gabinete, liderado por el Presidente Boric, debe interpretarse como una nueva etapa para los partidos de gobierno. La diferencia entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad debe dar paso a la Alianza de Gobierno. La experiencia de ser gobierno no debe reducirse a una repartija de cargos o una ventaja individual. Debemos entender el gobierno como una experiencia vital, como lo fue la transición. Debemos sentarnos a conversar y acordar estándares de nuestra relación y construir confianza. Como primer nivel, una confianza entre nosotros mismos, como coalición de gobierno. Pero una confianza pragmática, no ingenua, creyendo que la unidad es solo retórica o electoral. Una confianza que admita nuestras disonancias, que sea capaz de procesar las diferencias, admitir la desconfianza, los conflictos y las negociaciones sin llegar a escenarios de ruptura. Debemos promover relaciones políticas genuinas. Solo así podremos proyectarnos, construir una dimensión estratégica y construir mayorías sociales.

El Presidente Boric viene demostrando los últimos meses que su compromiso con el país supera nuestras diferencias. El progresismo aprende a gobernar junto o se hunde por separado. Un Presidente, un gabinete y un programa, sin coalicionismo, no funciona. Los dirigentes y partidos de gobierno deben darle mayor soporte político al Ejecutivo. Sin esto, el gobierno no será capaz de construir un pacto de gobernabilidad y menos un pacto social. En una reciente entrevista, en este mismo diario, Kathya Araujo nos comparte algunas evidencias de su investigación “En razón del estallido, vimos un ánimo de entender, de conversar. Hoy la voluntad pareciera ser la de ganar. No la de dialogar. Y con eso no avanzas… es una polarización de la elite. No de los amplios sectores de la sociedad. La gente no se está peleando en las calles. Lo complicado es que los actores políticos tienen que dar el ejemplo”.

A la reunión en La Moneda del Presidente Boric y su gabinete con los líderes de Chile Vamos se le debe acompañar políticamente. Los diversos ministros sectoriales, los partidos y los parlamentarios oficialistas deben empezar a construir puentes con la oposición, el empresariado y las organizaciones sociales. Ser más conscientes de los desafíos que afrontamos. La política es más que posicionar cuñas y capitalizar redes sociales. Debemos ir a los espacios donde están los que piensan distinto, conversar, construir acuerdos y producir confianza. Debemos acompañar al gobierno, debemos gobernar juntos.

Por Patricio Morales, cientista político y ex presidente del Partido Liberal