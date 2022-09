Columna de Paula Escobar: Riesgosos corcoveos

Esta semana ha sido como “el día de la marmota”.

Después del aplastante triunfo del Rechazo a la nueva Constitución, volvimos atrás. ¿Cuán atrás? Esa es la pregunta que ronda.

Porque la idea no era volver a fojas cero. Desde Rechazo hubo compromisos explicitos -y por escrito- de ir por una nueva Constitución (Chile vamos, senadores Rincon y Walker, Amarillos, Una que nos Una y otros grupos). No figuraba -al parecer- por escrito que fuera a través de una nueva Convención electa democráticamente, pero se dijo en entrevistas y foros que aquello era importante, que era una posibilidad cierta. Que se podría diferir en cantidad de convencionales, sistemas de listas, pero hubo compromiso de que ese nuevo órgano fuera paritario, y con representación de pueblos originarios, aunque en distinto número. La participación de independientes, en cambio, quedó en veremos, en su cantidad y sobre todo en la modalidad de inclusión.

Pero la gran brecha a favor del Rechazo ha gatillado tentaciones de licuar o descafeinar compromisos. Hay grupos dentro del sector de Rechazo que ya están, por un lado, atribuyéndose o adueñándose del triunfo, y poniendo en cuestión el tema del “mecanismo”. Republicanos salió de su ostracismo mediático de los últimos meses para reiterar que no está por una nueva convención. El Partido de la Gente ha dicho que tiene dudas. Y ahora, senadores de RN también dicen que no estarán disponibles para una nueva elección de constituyentes. “Ello se ha dado en conversaciones entre los propios parlamentarios y en reuniones de camaradería, como una cena que hubo el miércoles en la noche en la casa del expresidente de RN Carlos Larraín”, según informó La Tercera.

Es cierto que otros en RN discrepan de aquello. Pero fue signo preocupante que el senador Francisco Chahuán dijera que no iba a la reunión el martes con el Presidente Boric (habría sido la segunda invitación presidencial declinada). Al final fue, pero esos titubeos no son inocuos. Así parece haberlo entendido el senador Javier Macaya, más sólido esta semana en insistir en cumplir la palabra empeñada.

Porque es difícil exagerar el riesgo de sobre leer -o malinterpretar más bien- el 62%. Lo mismo ya les pasó al sector cuando sobre leyeron el triunfo del Presidente Piñera el 2017, pensando que el viento iba ahora a favor de sus ideas…y terminamos con el estallido social.

No vaya a ser cosa que se repita una variante de los errores de varios de la Convención. Esto es: sobreleer el éxito, apropiárselo, y utilizar esos votos para avanzar la agenda propia, pasando la aplanadora al que “perdió”.

El Rechazo -en toda su variedad- debe aprender del ex convencional Stingo. Porque su actitud y su frase -”ustedes perdieron, nosotros ganamos”- no solo es lección para él y la Convención, sino para todas las personas en la vida pública. Nada bueno, nada durable, sale de aplastar y humillar al adversario. Los ganadores de hoy serán los perdedores de mañana. Los éxitos electorales son frágiles y volátiles. Y la única forma de salir de esta espiral es que alguien le ponga punto final y entienda que ese poder es efímero y transitorio, y que debe emplearse para de verdad dialogar y sacar adelante mejoras concretas para la gente, con votos de varios lados, para que duren.

Así como la Convención no sintió los miedos de quienes veían en su texto más amenazas que beneficios,- y se fue a la basura un 80% que probablemente hubiera tenido amplio apoyo- la derecha y el Rechazo no deben caer en lo mismo, en no sentir los miedos -y la rabia y la frustración- de los “otros”, que esta vez perdieron. Además, porque en ese 62% hubo muchos que votaron así confiando en una nueva constitución hecha democráticamente y no a puertas cerradas, que es como sería percibida una comisión de expertos. Sería darle argumentos a quienes hoy descreen de este nuevo proceso, proponiendo mecanismos elitistas. No se puede pasar del “maximalismo” al minimalismo. El rol que jueguen, en este sentido, los de Centro Izquierda por el Rechazo, es fundamental. Lo dijo claro la senadora Rincón: “Yo creo que ellos (la derecha) tienen que explicar por qué ese viraje en sus declaraciones”. Tienen que unirsele más. No pueden quedarse callados Amarillos o Una que nos Una, que bajaron su presencia mediática de manera inversamente proporcional al aumento de la de la derecha.

Y es que esta es la segunda Constitución que se guarda en un cajón en menos de una década y tras un grave estallido social. Ya no hay espacio para corcoveos ni “gustitos”.

Evelyn Matthei habló claro la noche del domingo, acaso previendo lo que vendría.”Vamos a cumplir con los compromisos absolutamente... Habíamos dicho que fuera por un punto, o por veinte puntos, íbamos a cumplir igual y lo vamos a hacer; con paridad, con nueva Constitución, con una Convención porque esto no puede ser cocinado en grupos pequeños, y eso se va a cumplir. Esta es la última oportunidad que tenemos. Tenemos que poner todo arriba de la mesa para poder encontrar consensos”, dijo en T13.

Ojalá la escuchen.