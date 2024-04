Columna de Paula Walker: Generosidad y política

¿Puede el poder y la generosidad convivir en la política? Idealmente debieran, pues sería un antídoto contra acciones políticas pensadas para intereses particulares. Es cierto que algunas veces ocurren gestos generosos y destacan por tener una característica: no se necesita explicarlos porque el acto generoso se explica por sí mismo.

Esta semana, algunas declaraciones de la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, se refirieron a gestos de generosidad cuando analizó la renuncia de la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, a la reelección. En entrevista a T13 Radio, Hoffmann dijo sobre Peñaloza: “ella toma la decisión generosa al decir yo no voy a ser conflicto y división en el sector”. Y agregó: “He visto pocos gestos de ese nivel en política”.

La alcaldesa de Las Condes está bajo la lupa en varios frentes. El caso Cesfam fue advertido por un informe de Contraloría que indicó el pago de sobreprecio por la compra de un terreno para construir el centro médico. El informe acusa que no se cumplió con los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control. El inmueble fue comprado por Vulcon Asset un mes antes en 12 mil UF, pero la municipalidad pagó 24 mil UF un mes después. La Fiscalía Oriente está investigando y solicitó información de las cuentas de la alcaldesa Peñaloza, otros funcionarios y de los propietarios de Vulcon Asset Management. Otro informe de Contraloría reveló que la municipalidad transfirió mil millones de pesos a organizaciones privadas durante 2021 sin una rendición adecuada. Los antecedentes fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado.

Con esos datos a la mano, y pudiendo elegir la honestidad de llamar las cosas por su nombre para explicar la bajada de Peñaloza frente a Marcela Cubillos, se eligen cuñas sobre la generosidad y la nobleza. Esta vieja técnica se llama el poder del discurso: repetir cosas hasta que las personas lo crean. Frente a los hechos, se prefiere anteponer un discurso que sintonice con “un sentido común”.

Luego fue el turno del exalcalde Joaquín Lavín, suegro de la exalcaldesa Cathy Barriga, quien está siendo investigada por fraude al Fisco. Su suegro declaró en una entrevista: “dicen compró peluches, pero eso no es fraude al Fisco”. Tuvo que salir el director de la Unidad Especializada de Anticorrupción, Eugenio Campos, a aclarar: “no hay que olvidar que la Corte de Apelaciones, respecto a la existencia de hechos que revisten carácter de delito, no tuvo duda alguna de que sí, y en cuanto al grado de participación, no tuvo duda que sí”.

Dos casos en una semana. Rasgando vestiduras por las actitudes de los adversarios políticos, pero cuando se trata de los propios eligen adornar la situación con frases elegantes mientras los hechos señalan otra cosa. En esta elección municipal nos esperan meses llenos de frases para el bronce con tal de proyectar unidad y altura de miras, independiente si los hechos son visibles como una catedral. Total, en una de esas, algunas personas eligen creer las frases y obviar los hechos.

Por Paula Walker, profesora Magíster Políticas Públicas, U. de Chile