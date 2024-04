Columna de Ricardo Abuauad: ¿Su voto? ¡Exija un plan!

En tiempos de crisis para nuestras ciudades, es natural que las candidaturas a alcalde llenen la prensa. Un buen edil puede cambiar el destino de una comuna, pero debe llegar preparado, saber qué va a hacer y cómo. Así es que esta columna es una invitación a que, junto con preguntarse quién será su candidato, se pregunte usted (o lo interrogue a él/ella), por el plan que va a implementar (si es que tiene uno). Si eso es válido para cualquier comuna, lo es más aún para las grandes comunas degradadas, como Santiago, Valparaíso, Viña del Mar o Estación Central. Aquí va una guía inicial.

Partamos por la seguridad. Pregunte a su candidato qué va a hacer para mejorarla. Interróguelo para saber si tiene claras las atribuciones y responsabilidades del municipio en eso, si ha estudiado casos internacionales exitosos. Una pista: si él o ella considera que esa es una atribución exclusiva de Carabineros, la PDI o el Ministerio del Interior, es que no ha entendido el papel que juega el espacio de la ciudad en este asunto. Si en su comuna hay campamentos, exija también saber cómo pretende él o ella lidiar con eso. Lo mismo con el comercio ambulante, la suciedad en las calles, los rayados, las cocinerías ilegales, el ruido desregulado. ¿Su candidato propone algo con respecto a eso, algo concreto con medidas y recursos? ¿Se comprometerá con plazos que usted pueda cobrarle luego?

Pregunte también a su candidato si revisó el plan regulador. ¿Requiere actualización, dónde? ¿Cómo prevendrá incendios, inundaciones, riesgos? ¿Identificó suelo disponible para proyectos? Exija saber si él o ella tiene claro cómo agilizar las trabas de permisología y así alentar inversiones para paliar la crisis de vivienda y de la construcción. Cuestione por las iniciativas para mejorar el espacio público, las áreas verdes, los nuevos equipamientos. Usted también debería saber si propone proyectos para favorecer la movilidad, generar más sombra, recuperar zonas patrimoniales, cuidar a los residentes más vulnerables.

Es que es natural que, por ahora, la discusión se centre en “quién” será el candidato. Pero muy pronto, él o ella querrán convencerlo de entregarle su voto, y en ese momento, más importante aún que el “quién”, será el “para qué”. Porque hay una cosa clara: alguien que se decide a asumir la responsabilidad de un gran municipio en crisis, como los que acabo de mencionar y otros, no puede hacerlo para acompañar el deterioro como lo haría un espectador más. A quien quiera conseguir un cargo así habrá que exigirle que demuestre que está dispuesto a revertir esa crisis, que entiende cómo se hace, que cuenta con la energía y los conocimientos para ello. Más aún si lo que busca es una reelección luego de años en los que logró poco o nada de lo anterior: ¿hay algo que haga pensar en un futuro diferente? No basta con querer ser alcalde de una comuna en crisis, hay que demostrar que se tiene un plan. No slogans ni palabrería: un plan. Uno bueno.

¿Le piden su voto? ¡Exija primero un plan!

Por Ricardo Abuauad, decano Campus Creativo UNAB y profesor UC