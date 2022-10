Columna de Ricardo Díaz: Una pizca de información sobre los gobiernos regionales

Poco se habla sobre el rol que juegan los Gobernadores Regionales, lo que da pie para que cualquier persona sin más información emita juicios apresurados sobre su desempeño, tal como lo hizo Iván Poduje hace unos días en La Tercera, quien desde su realismo ingenuo realizó inapropiadas aseveraciones que dan cuenta más de su desconocimiento que de una mala intención por agraviar a la nueva institucionalidad.

Chile pasa por dos grandes procesos de transformación que han avanzado en paralelo. Por un lado, un proceso constituyente que viene a establecer las bases del entendimiento como país, y por otro, el proceso descentralizador que alcanzó su mayor visibilidad con la elección de Gobernadores. El primero fue realizado con mucha publicidad, el segundo fue más discreto pero sin duda que mucho más exitoso.

Cuando se eligieron a las y los Gobernadores, se insistió mucho en que era una figura sin mayores competencias y que con la existencia de la delegación presidencial existirían muchos impedimentos para ejecutar su labor. Poco se comunicaba de las funciones propias de su cargo, a saber, la formulación de políticas regionales que incentiven el desarrollo de sus territorios, velar por la correcta ejecución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y planificar mediante diversos instrumentos, la estrategia regional de desarrollo y de innovación, así como también el ordenamiento territorial.

A más de un año de la investidura de las y los Gobernadores, cabe preguntarse si ha sido cierto que no tienen el poder que se esperaba o si es tan cierto que su acción es irrelevante.

Representación: El eje del poder se ha movido en cada una de las regiones. Hoy aparece una figura que concita la mayor cantidad de votos a nivel regional y se manifiesta como la figura política capaz de representar al territorio y levantar la voz ante el nivel central.

Gestión: El FNDR, mientras existían los intendentes, se medía por la capacidad de ejecución en el año calendario, puesto que se usaban para apalancar los proyectos que venían dados desde el nivel central. Hoy el destino de esos fondos los define cada Gobernador junto a los Consejeros Regionales (CORES). Como su ejecución ya no sirve al plan nacional, se han dado dificultades en su gestión. No obstante, y gracias a la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile (AGORECHI), esos recursos ya no son devueltos a Santiago y esperamos pueda existir mayor flexibilidad para la ejecución de aquellos por parte del propio Gobierno Regional.

Planificación: Los Gobernadores, con este nivel de representación, superior a cualquier otra autoridad del territorio y con su capacidad de gestión, pueden elaborar planes y políticas con sentido regional. Organizar el territorio desde la mirada de las comunidades, plantear estrategias de largo aliento y proyectar ideas como las que estamos pensando en el norte con la instalación de una planta móvil de producción de hidrógeno solar o con el Instituto Nacional del Litio. Los Gobernadores podemos ser aliados eficaces ante las grandes dificultades nacionales, para el impulso económico desde la utilización de nuevas herramientas o para el combate a la delincuencia y el narcotráfico.

A poco más de un año de gestión, podemos decir que se ha profundizado el proceso descentralizador, haciéndolo irreversible, buena noticia para las regiones. Esto es algo para lo cual algunas voces santiaguinas, como la de Poduje, aún no están preparadas para sostener como conversación.

Ricardo Díaz Cortés, Gobernador de Antofagasta.