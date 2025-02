Columna de Soledad Alvear: Poco nuevo bajo el sol

Hay muchas personas sorprendidas sobre el giro que tuvo la política norteamericana desde que el Presidente Donald Trump asumió la Casa Blanca en enero pasado. La verdad es que lo sorpresivo es que esperaran otra cosa. Siempre dijo que iba a hacer lo que está haciendo, con más o menos ribetes de complejidad. Está reaccionando a una agenda interna que ganó en las urnas. Es verdad que lo del Canal de Panamá, Groenlandia o hacer de Canadá el estado 51 de la unión está fuera de libreto, pero nada de esto es de sorprender en una figura como Trump. Que se cumplan depende de muchos factores y no habrá intervenciones militares. Lamentablemente, la única probable de las tres sea retomar el Canal de Panamá, pero quizás dadas las últimas concesiones del gobierno panameño, ni siquiera aquello ocurra.

Lo que no cabe duda es que en otras áreas del mundo está haciendo exactamente lo que dijo. En la guerra de Ucrania se manifiestan todos sus prejuicios y también su visión del mundo. No necesariamente tiene una gran sintonía con Vladimir Putin, pero tiene una debilidad objetiva por los líderes fuertes y lo respeta. Considera a Europa como débil y que la OTAN es finalmente una organización mantenida por Estados Unidos en Europa. Además, tal como sostuvo el vicepresidente J. D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich esta semana, creen que el Viejo Continente perdió sus valores intrínsecos y que debe volver a ellos. Por lo mismo, no debe llamar la atención que la mesa de negociaciones se instale en Arabia Saudita y que Europa no tenga ninguna preponderancia.

Lo mismo ocurre en Medio Oriente. No cabe duda del apoyo norteamericano a Israel (independiente del partido político o la administración), pero Trump percibe el problema de Gaza como un asunto inmobiliario (su verdadera profesión). Todo lo anterior, a pesar de una guerra terrible que se detuvo recién hace algunos días y con más de cien secuestrados aún por ser liberados. Impresiona ver cómo no consultó en nada a las autoridades israelíes antes de anunciar una “riviera” y resort para el área durante una conferencia de prensa conjunta. En realidad, no confía plenamente en Netanyahu porque lo considera débil y que no lo apoyó en sus demandas de fraude electoral en 2020. El tema de fondo es que el verdadero socio de Trump es Arabia Saudita, por lo que el protagonismo de Riad aumentará con el tiempo.

En medio de todo este panorama, habrá que ver el peso específico de Marco Rubio como secretario de Estado. Es el primer latino que asume el cargo. Completamente bilingüe e hijo de cubanos migrantes, es un conocedor de América Latina, además de un político experimentado. De hecho, de alguna manera él se siente parte de nuestro continente por su identidad y lazos. Es un político más tradicional y no siempre estuvo de acuerdo con Trump.

Rubio, que es un globalista neoconservador, chocará muchas veces con las voces al interior de la Casa Blanca que querrán volver a la política del primer período, sin querer un gran diálogo con el mundo. En esos cuatro años primó el llamado populismo jacksoniano, marcado en honor del Presidente Andrew Jackson. Este es movido por el nativismo, antiglobalismo y un desdén por el resto del mundo. Sin embargo, el planeta cambió mucho desde ese tiempo. Al menos, Trump no tiene real interés por usar a los militares más allá de controlar su frontera (y con mucha fuerza por desgracia para los migrantes). Del resto, no se ve un plan pensado. Más bien, solamente reacciona con mucha lealtad a los instintos de lo que dijo que haría. No es una buena noticia para el mundo, porque se requiere reflexión y no solamente un set de ideas o sensaciones preconcebidas. Como sea, en todo este panorama, y aunque nadie quiera reconocerlo, no hay nada nuevo bajo el sol.

Por Soledad Alvear, abogada